Телеканал «Карусель» и «Первый канал. Всемирная сеть» определили главных детских героев! 3 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

1 сентября в БКЗ «Космос» телеканал «Карусель» и АО «Первый канал. Всемирная сеть» провели Национальную детскую премию «Главные герои-2018».

В рамках торжественной церемонии были объявлены победители в 12 номинациях — лучшие проекты для детей, представленные на современном телевидении, кино- и анимационной индустрии:

главный российский анимационный фильм — «Три богатыря и Морской царь»;

главный зарубежный анимационный фильм — «Фердинанд»;

главный российский анимационный сериал — «Сказочный патруль»;

главный зарубежный анимационный сериал — «My little pony. Дружба — это чудо»;

главная детская песня — анимационный сериал «Маша и Медведь»: «Колыбельная»; cоюзмультфильм «Бременские музыканты»: «Песенка друзей»;

главный познавательный ТВ-проект — «Невозможное возможно»;

главный развлекательный ТВ-проект — «Ералаш»;

главный ведущий ТВ-программы — Каляка-Маляка («Давайте рисовать!»);

главная ведущая ТВ-программы — Каркуша;

главный юный ведущий — Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»);

главный российский анимационный герой — Пин («Смешарики»);

главный зарубежный анимационный герой — Гончик («Щенячий патруль»).

Объявление победителей прошло в формате сказочного шоу-представления, в котором приняли участие популярные исполнители, артисты и ведущие — Александр Олешко, Теона Дольникова, Дина Гарипова, Николь Плиева, Александр Новиков, Каляка-Маляка, театр-студия «Радуга» и многие другие.

Премия «Главные герои» состоялась во второй раз и завоевала большое внимание зрителей. Главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина: «Мы очень рады, что Премия проходит всего во второй раз, но уже в этом году она сильно выросла — была замечена большим количеством детей и их родителей. За своих главных героев проголосовало более полумиллиона детей, и сегодняшний праздник посетило невероятное количество семей — чему мы крайне рады! А сама премия «Главные герои», очевидно, становится площадкой для диалога между продюсерами и зрителями».

Церемония награждения победителей премии «Главные герои-2018» стала ярким финалом большого детского праздника ко Дню знаний на территории ВДНХ. 1 сентября тысячи ребят смогли принять участие в различных мастер-классах и викторинах, присоединиться к костюмированному параду своих любимых персонажей из мультфильмов, услышать музыкальные произведения оркестров BREVIS BAND и MOSBRASS, насладиться шоу клоун-театра «Высокие Братья & Tall Brothers», арт-перформансом по мотивам сказок А.С. Пушкина от финалистки премии Кандинского 2009 года — Саши Фроловой, а также сюрпризами от ведущих телеканала «Карусель» Антона Зорькина, Каляки-Маляки, Алёши Паповича и резидентов рубрики «Взгляд снизу» программы «Вечерний Ургант».

Праздник и премию «Главные герои-2018» 1 сентября на площадках ВДНХ и в эфире телеканала «Карусель» смогли увидеть около 4 миллионов зрителей*.

* Mediascope, TV Index, Россия, города 100 тыс.+

Интервью победителей Национальной детской премии «Главные герои-2018»