Конкурс «Арктические приключения»
3 Сентября, 2018
Нарисуй свою карту экспедиции и поучаствуй в конкурсе!
Телеканал Карусель и LEGO® объявляют новый конкурс «Арктические приключения»!
- Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, сначала пройди тест!
- Чтобы ответить на вопросы теста, внимательно прочти описание игровых наборов, посмотри короткие видео, загляни в энциклопедию об Арктике.
- Придумай и нарисуй карту своей полярной экспедиции.
- Сфотографируй и опиши по шагам, как организовать экспедицию, куда отправиться в поисках древних животных, и пришли свою работу на конкурс.
- Зови всех своих друзей голосовать!
- Десять победителей конкурса получат конструкторы LEGO® City Arctic!
* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 3 сентября по 1 октября 2018 года.