Конкурс «Арктические приключения» 3 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Нарисуй свою карту экспедиции и поучаствуй в конкурсе!

Телеканал Карусель и LEGO® объявляют новый конкурс «Арктические приключения»!

Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, сначала пройди тест!

Чтобы ответить на вопросы теста, внимательно прочти описание игровых наборов, посмотри короткие видео, загляни в энциклопедию об Арктике.

Придумай и нарисуй карту своей полярной экспедиции.

Сфотографируй и опиши по шагам, как организовать экспедицию, куда отправиться в поисках древних животных, и пришли свою работу на конкурс.

Зови всех своих друзей голосовать!

Десять победителей конкурса получат конструкторы LEGO® City Arctic!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 3 сентября по 1 октября 2018 года.

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