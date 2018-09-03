Конкурс «Арктические приключения»

Конкурс «Арктические приключения»

3 Сентября, 2018

Нарисуй свою карту экспедиции и поучаствуй в конкурсе!

Телеканал Карусель и LEGO® объявляют новый конкурс «Арктические приключения»! 

  • Для того, чтобы отправить свою работу на конкурс, сначала пройди тест! 
  • Чтобы ответить на вопросы теста, внимательно прочти описание игровых наборов, посмотри короткие видео, загляни в энциклопедию об Арктике. 
  • Придумай и нарисуй карту своей полярной экспедиции.
  • Сфотографируй и опиши по шагам, как организовать экспедицию, куда отправиться в поисках древних животных, и пришли свою работу на конкурс.
  • Зови всех своих друзей голосовать!
  • Десять победителей конкурса получат конструкторы LEGO® City Arctic! 

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 3 сентября по 1 октября 2018 года.

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