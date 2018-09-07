Премьера мультсериалов «Мончичи» и «Консуни. Чудеса каждый день» 7 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите в ближайшие выходные, 8 и 9 сентября!

Присоединяйтесь к отважным и милым Мончичи — хранителям детских снов. Волшебные приключения начинаются!

С наступлением темноты можно увидеть, как на небе зажигаются звезды и сказочные блёстки разлетаются и кружат над малышами, пока они засыпают в своих кроватках… Все это волшебство рождается на дереве Снов. Это удивительное место, где дружные Мончичи готовят самые сладкие сны для ребят.

Смотрите премьеру мультсериала «Мончичи» 8 и 9 сентября в 07:35 МСК.

Девочке по имени Консуни пять лет, и ее жизнь — одно большое приключение!

Даже когда она у себя дома или в школе, в самой обычной обстановке, девочка умеет превратить свой досуг в волшебную фантазию. Консуни летает на аэроплане над облаками из диванных подушек, а потом создает кулинарный шедевр из пластилина и блёсток. А ещё она расследует странные истории, как настоящий детектив.

Смотрите премьеру мультсериала «Консуни. Чудеса каждый день» 9 сентября в 15:20 МСК.