Премьера мультсериала «Простоквашино» — 15 сентября 13 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Новый мультсериал — продолжение культовой трилогии «Союзмультфильма». Встречайте давно знакомых и новых героев!

У городского мальчика по имени Дядя Фёдор есть друзья в деревне Простоквашино — кот Матроскин, пёс Шарик и старый ворчливый почтальон Печкин. Мальчик предпочитает проводить всё свободное время с ними. В отличие от родителей, кот и пёс считаются с его мнением и относятся к нему как к взрослому. Вместе они ведут фермерское хозяйство и осваивают современные технологии.

У родителей Дяди Федора родилась маленькая дочка Вера Павловна, и она теперь тоже хочет жить в Простоквашино, где нашла себе очень необычного друга…

Не пропустите премьеру на канале «Карусель» 15 сентября в 18:20 и 16 сентября в 08:20 МСК!