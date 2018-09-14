«Семья Светофоровых. Продолжение» — премьера нового сезона с 17 сентября! 14 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите новый сезон семейного познавательного сериала о правилах дорожного движения!

Заканчивается лето. Семья Светофоровых провожает старшего сына Артёма в Орёл, куда он поступил учиться в юридический институт МВД России, продолжая династию.

Лиза перешла в 10-й класс, а Семён Семёныч — во 2-ой. Бабушка затеяла в своей квартире грандиозный ремонт, а дедушка уехал в санаторий, подальше от городского шума и ремонта, писать свою книгу о работе в Госавтоинспекции.

Семья Кузнецовых решила устроить родственникам сюрприз и переехать в Москву, и поселились они у Светофоровых.

Героев сериала ждёт множество разных приключений. Дети помогут дедушке сделать видеоблог о правилах дорожного движения ещё интересней. Дедушка даже прочтёт настоящий рэп на тему ПДД! Рэп будет читать и Сенька — он будет рассказывать о правде улиц и, конечно, о правилах дорожного движения.

Смотрите премьеру сериала «Семья Светофоровых. Продолжение» на канале «Карусель» с 17 сентября в 13:05 и 23:30 МСК с понедельника по четверг.

А в преддверии премьеры «Семьи Светофоровых» юные звёзды сериала Таисия Скоморохова, Влад Владимиров и Арсений Мурзин подготовили для зрителей увлекательные видеоблоги со съемочной площадки. В роликах актёры рассказывают и показывают, где и как проходят съемки сериала.