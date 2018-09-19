Домик на дереве 19 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Представь, что у вас с друзьями есть особое, секретное место, где вы прячетесь от взрослых, болтаете и играете днями напролёт. Здорово? Ещё бы!

А теперь представь, что ваше убежище буквально парит в воздухе и попасть в него можно только по верёвочной лестнице – которую тебе спустят, если ты правильно назовёшь пароль! Всё выглядит так, будто вы обосновались... Правильно! В домике на дереве.

Построить домик на дереве несложно. Главное – найти подходящую основу: ствол, вокруг которого можно вбить сваи (специальные брёвна для опоры). Дерево должно быть сильным и могучим, чтобы выдержать на себе большой груз. Для такого дела подойдут дуб, ясень или клён. Сам домик строится из ветвей, камыша и других природных материалов.

Первые хижины возводили на деревьях не ради забавы: так древние племена укрывались от непогоды и хищных животных. Причём в некоторых уголках планеты традиция прятать домики среди ветвей сохранилась и по сей день. Например, жители Новой Гвинеи строят подвесные дома на высоте до 40 метров!

Сегодня, когда у людей есть электричество и отопление, в домике на дереве можно жить круглый год, не боясь холодов. Вот почему эти жилища популярны не только в жарких тропических странах, но и во всём мире. Настолько популярны, что теперь мастера из разных стран соревнуются между собой в умении превратить домик на дереве в настоящее произведение искусства!

В Британской Колумбии прямо посреди леса можно встретить Хижину гномов – целых три сказочных домика на дереве, расположенных друг над другом. В Швеции подвесные дома принимают самые причудливые формы: зеркального куба, космического корабля и даже огромного птичьего гнезда! А японские архитекторы соорудили настоящий гигантский скворечник, разделённый на две части: для людей и для птиц.

Во многих странах в домиках на деревьях открывают отели и рестораны. Прочный домик, спроектированный и построенный профессионалами, можно даже использовать как танцпол! Тем более что ветер и листва деревьев приглушают звуки музыки, которая может потревожить соседей. И кстати: даже если соседи будут недовольны... они всё равно не смогут до вас добраться!

ВНИМАНИЕ!

Не строй домик на дереве самостоятельно. Пусть тебе в этом помогут взрослые – у них получится надёжный и безопасный домик. Играй в нём только с разрешения родителей!