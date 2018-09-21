Про животных 21 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Как игрушечный: всё о пандах!

Большие панды относятся к семейству медвежьих, хотя долгое время учёные сомневались в этом и считали их родственниками енотов.

Существует также малая панда (её ещё называют красной), но она относится к другому семейству – пандовых – и на большую похожа только названием и образом жизни.

Обитают панды в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Летом в поисках низкой температуры могут взобраться на высоту до 4 000 метров.

В отличие от других медведей, большая панда не впадает в спячку.

У неё необычные передние лапы: на каждой есть 6-й палец – нарост кости. Он помогает лучше управляться с едой. Ещё одна отличительная черта больших панд – довольно длинный хвост (иногда он достигает 15 сантиметров). Панды всеядны. Они могут питаться насекомыми, яйцами, мелкими зверьками и птицами. Но 98 % их рациона составляет бамбук. Ежедневно взрослая особь съедает до 30 килограммов бамбука и побегов. Панды малоподвижны, потому что бамбук даёт мало энергии.

Большие панды занесены в Красную книгу: в дикой природе их осталось всего около 2 000. Связано это с вырубкой бамбуковых зарослей и низкой рождаемостью. Панда – символ Всемирного фонда дикой природы (WWF) и национальное сокровище Китая. Её убийство наказывается смертельной казнью.

Внимание!

Несмотря на то что панды очень милые и питаются бамбуком, относятся они к отряду хищных и могут напасть на человека. Так что не суй руки в клетку с пандой и избегай (ну а вдруг!) встреч с ней в дикой природе.

Это интересно!

Мало кто знает, но существует подвид большой панды в количестве 300 особей. Они отличаются более мелким размером и коричневым окрасом. Обитают высоко в горах на западе Китая.