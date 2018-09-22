АртекФорум-2018: дети наравне со взрослыми обсудят развитие образования 22 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Главная тема Форума — «Поколение Z: Как помочь ему в настоящем построить лучшее будущее».

Впервые в Международном образовательном Форуме «Столица будущего» примут участие дети. Об этом рассказал директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак. Всего в Форуме примут участие свыше 1000 артековцев, находящихся в детском центре в рамках 11-й смены. Ребята будут заняты в 70 % образовательных мероприятий Форума.

В качестве активных слушателей и участников обсуждений выступят ученики старших классов школы. А дети помладше примут участие в уроках и проектах, которые проведут финалисты конкурса «Открытое образование в открытой среде». Это будут и квесты по истории Крыма, химии, истории космоса, английскому языку. Квест — один из самых любимых образовательных форматов у детей, в нем с азартом участвуют дети с любым уровнем подготовки и смекалки, так как он дает возможность приобрести новые знания в увлекательной форме. В квесте по английскому языку дети должны будут найти корону английской королевы. Будут и другие формы занятий — создание электронного каталога растений пришкольного парка, ориентирование по карте, съемка трейлера про музей «Артека» и многое другое.

Построить будущее, исходя только из опыта взрослых, практически невозможно, поэтому полноценными участниками форума станут дети 11-й смены. «Форум для детей станет уникальной образовательной программой. Дети — это главная целевая аудитория форума», — заключил директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

III Международный образовательный Форум в «Артеке» пройдет с 27 по 29 сентября при информационной поддержке телеканала «Карусель».

