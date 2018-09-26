Обзор новых книг 26 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Как растут ягоды, фрукты и орехи, какие бывают цветы и деревья, где искать сокровища земли и как вырастить свой сад? На все эти вопросы найдутся ответы в этих красочных книгах!

Тильда Яблочное Семечко. Чудесные истории из переулка, где растет шиповник

В деревеньке меж холмов живет Тильда — церковная мышка, белая, как бузинный цвет по весне. Она варит вкуснейшее апельсиновое варенье, знает, как отыскать клад, и может уговорить ежа не впадать зимой в спячку. За это ее и любят друзья. А еще она найдет причину для радости и праздника в любое время года. Секрет прост: прийти на помощь туда, где она требуется, и не стесняться попросить о помощи, если это нужно тебе самому.

Книга делится на небольшие главы, удобные для чтения на ночь или для самостоятельного чтения для тех, кто стал настоящим читателем. А главы объединены по временам года, так что наблюдать за героями, их жизнью и приключениями можно целый год и все сезоны.

Андреас Х. Шмахтл рассказывает сказочную историю, от которой становится тепло и уютно и детям, и взрослым.

Для кого эта книга

Для детей от 4 лет, чтобы слушать перед сном

Для детей от 8 лет, чтобы, уютно устроившись, прочитать самому

Для всех, кто любит уютные сказочные истории

Как вырастить свой сад

Эта волшебная книга поможет ребенку стать настоящим садоводом и разбираться в растениях. В ней вы найдете советы о том, как самостоятельно вырастить некоторые овощи, ягоды, пряные травы и цветы. Ребенок познакомит с маленькими друзьями сада и его вредителями. Поймет, почему так важно ухаживать за почвой, научится отличать полезные растения от сорняков и узнает много других премудростей садоводства. А ещё в книге есть странички для дневника, рецепты блюд, идеи для игр и поделок — словом, всё, что нужно, чтобы интересно и с пользой провести свободное время.

Как работать с этой книгой

Чтобы создать свой сад, нужно просто этого захотеть. Ведь сад может быть какой угодно и где угодно. Пряные травы в цветочном ящике на балконе — это тоже маленький сад. Из длинного списка растений в конце книги ребенок может выбрать те, которые ему больше по душе. Некоторые он сможет вырастить самостоятельно, другие с помощью взрослых. В книге есть подробное описание садовых и огородных растений и советы о том, когда и как их сажать, каким образом за ними ухаживать, когда собирать урожай, если это овощные или ягодные культуры.

Ребенок найдет здесь много любопытного о растениях и животных, которые живут в саду. А еще почерпнет оригинальные идеи для поделок и игр, а также рецепты несложных блюд из урожая, выращенного своими руками. А еще он научится наблюдать за природой, начнет замечать то, на что раньше не обращал внимания, и поймет, сколько всего интересного можно сделать в саду! Свои наблюдения юный садовник может заносить в дневник — для этого в книге предусмотрены специальные странички. Ломать голову о том, когда сеять и собирать урожай, тоже не придется. В конце приводится календарь садовых работ. В нем указаны сроки посева и созревания упомянутых в книге растений для условий средней полосы России.

Для кого эта книга

Для всех любителей природы от 5 лет и старше.

Для деток, которые проводят весну у бабушек, в саду или на даче

Год в лесу

Эта книга — сборник заметок о живой природе и чудесах, которые случаются каждый сезон. Жизнь растений и животных запечатлена на страницах с помощью засушенных листьев, стеблей, цветов и даже ягод. Словно стеклышки мозаики, они складываются в замысловатый узор, открывая взгляду неповторимые образы дикой природы. Вы увидите нежный лик весны в перламутрово-розовых лепестках цветущей яблони, благоденствие лета в тугих колосьях пшеницы, яркий румянец осени в опавших листьях и холодное дыхание зимы в покрытых инеем паутинках.

Для кого эта книга

Для всех ценителей прекрасного от 3 лет и до бесконечности.

Сокровища земли

От удивления к знанию — от знания к уважению! Вот девиз австрийской художницы Сюзанны Рихи — автора и иллюстратора научно-популярных книг для детей.

Следуя этому девизу, она собрала коллекцию из двадцати сокровищ Земли и написала о них книгу. Речь в ней не о золоте или серебре, а о природных богатствах, без которых невозможно представить нашу жизнь.

Это:

Фрукты

Овощи

Травы и деревья

Злаки

Вода

Соль и сахар

Горные породы

Каждой теме посвящен отдельный разворот, где подробно рассказывается, откуда взялось это сокровище, в чем заключается его ценность, какие превращения с ним происходят, как люди его получают и используют. А еще предлагается с ним поиграть — например, сделать из тыквы фонарь. Или приготовить что-то несложное, но очень вкусное — например, настоящий попкорн из кукурузных зерен! Вот так, читая и удивляясь, за игрой и творчеством, ребенок знакомится с окружающим миром. И учится любить Землю. И начинает понимать, как важно ее защищать и беречь.

Иллюстрации Сюзанны Риха отличаются почти научной точностью, ведь автор не только художник, но и натуралист. По ее рисункам ребенок может изучать строение растений, внешний вид горных пород, форму кристаллов соли. А динамичная компьютерная графика Евы Рудофски приглашает маленьких исследователей к экспериментам и творчеству.

Для кого эта книга