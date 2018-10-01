Телеканал «Карусель» с премьерой мультсериала «Простоквашино» — в лидерах по доле телесмотрения 1 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Телеканал «Карусель» показал долгожданное продолжение культовой трилогии «Союзмультфильма». Новые серии о приключении героев любимого мультсериала «Простоквашино» увидели миллионы телезрителей!

В 2018 году исполняется 40 лет с момента выхода первой серии любимой многими советской трилогии о мальчишке Дяде Фёдоре и его друзьях. За их приключениями на протяжении десятилетий следило не одно поколение, а вышедшее в 2018 году продолжение знаменитого мультфильма «Простоквашино» было встречено с большим вниманием.

Так, премьерные серии на телеканале «Карусель» только за первый уикенд, 15 и 16 сентября, посмотрело около 2-х миллионов зрителей среди измеряемой аудитории канала*. Широкий интерес к новым выпускам мультфильма подкрепляется и долей телесмотрения. 15 сентября в вечернем прайм-тайме доля телеканала «Карусель» среди аудитории 4-45 составила 9,0%, опередив показатели многих других федеральных каналов.

Доля телеканала в утреннем слоте 16 сентября стала наивысшей и составила 11,3%, значительно опередив показатели телеканалов-конкурентов*.

«Союзмультфильм» планирует выпустить около тридцати новых эпизодов мультсериала о героях деревни Простоквашино. Зрители канала «Карусель» смогут также первыми увидеть их на телевизионных экранах.

Расписание показов мультсериала «Простоквашино» смотрите здесь.

* Mediascope, TV Index, Россия, города 100 тыс.+