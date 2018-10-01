Объявлены победители конкурса «Арктические приключения» от телеканала Карусель и LEGO® CITY!
1 Октября, 2018
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, по результатам голосования победителями стали:
- 1 место: Артем Осипов
- 2 место: Мирон Андреевич Головань
- 3 место: Милена Александровна Митяева
- 4 место: Арина Павловна Нестеренко
- 5 место: Иван Геннадьевич Ковалев
По результатам выбора жюри победили следующие участники:
- 1 место: Михаил Алексеевич Баикин
- 2 место: Александра Михайловна Акимова
- 3 место: Тимофей Дрёмов
- 4 место: Максим Александрович Чернышов
- 5 место: Анна Александровна Антоняк
Поздравляем победителей!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.