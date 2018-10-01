Объявлены победители конкурса «Арктические приключения» от телеканала Карусель и LEGO® CITY!

Объявлены победители конкурса «Арктические приключения» от телеканала Карусель и LEGO® CITY!

1 Октября, 2018

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, по результатам голосования победителями стали:

  • 1 место: Артем Осипов
  • 2 место: Мирон Андреевич Головань
  • 3 место: Милена Александровна Митяева
  • 4 место: Арина Павловна Нестеренко
  • 5 место: Иван Геннадьевич Ковалев

По результатам выбора жюри победили следующие участники:

  • 1 место: Михаил Алексеевич Баикин
  • 2 место: Александра Михайловна Акимова
  • 3 место: Тимофей Дрёмов
  • 4 место: Максим Александрович Чернышов
  • 5 место: Анна Александровна Антоняк

Поздравляем победителей!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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