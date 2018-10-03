«ВКУСНЯШКИ ШОУ» — премьера программы 5 октября 3 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Все дети очень любят игры и сладости. А что, если всё это совместить?

Невероятно добрая и аппетитная программа «ВКУСНЯШКИ ШОУ» для маленьких телезрителей вместила в себя всё, что может быть интересно детям — весёлые конкурсы, сладкие подарки, хорошее настроение и азарт.

Яркие ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефирка никому не дадут заскучать. Давайте играть вместе!

Смотрите премьерные выпуски программы «ВКУСНЯШКИ ШОУ» на канале «Карусель» по пятницам в 14:50 МСК.