«ВКУСНЯШКИ ШОУ» — премьера программы 5 октября
3 Октября, 2018
Все дети очень любят игры и сладости. А что, если всё это совместить?
Невероятно добрая и аппетитная программа «ВКУСНЯШКИ ШОУ» для маленьких телезрителей вместила в себя всё, что может быть интересно детям — весёлые конкурсы, сладкие подарки, хорошее настроение и азарт.
Яркие ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефирка никому не дадут заскучать. Давайте играть вместе!
Смотрите премьерные выпуски программы «ВКУСНЯШКИ ШОУ» на канале «Карусель» по пятницам в 14:50 МСК.