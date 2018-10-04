Секретики: Учим команды 4 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Трюками с четвероногим другом – будь то кошка или собака – никого уже не удивишь. А вот с попугаем или крысой – другое дело!

Да-да, не удивляйся: мелкого питомца тоже можно обучить командам. Но сначала он должен стать полностью ручным (то есть не бояться тебя и с удовольствием сидеть на ручках).

Попугай! Поболтаем?

Каждый день разговаривай с попугаем. Слова произноси негромко, чётко и по нескольку раз. Если попугай сможет правильно за тобой повторить, угости его любимым лакомством. К изучению остальных слов приступай постепенно, после усвоения первых.

Запевай!

Попугай может подпевать тебе или исполнять твою любимую песню самостоятельно. Постоянно насвистывай перед ним мелодию. Делать это надо правильно: звук должен быть чётким и ритмичным.

Лучше всего такие уроки проводить утром и вечером.

Начинай обучать попугая, когда ему исполнится 2 месяца.

На время занятий убирай все игрушки из клетки, чтобы попугай на них не отвлекался.



Крыса! Стоять!

Держи над головой крысы кусочек её любимого лакомства. Как только она встанет на задние лапки, чётко произнеси команду «Стоять!» и угости её. Повторяй это упражнение каждый день.

Ко мне!

Немного отойди от крысы и протяни ей угощение. Когда она подойдёт к руке, произнеси её имя. С каждым днём увеличивай расстояние. После нескольких тренировок крыса будет

откликаться на имя и подбегать к тебе. Постепенно заменяй угощения лаской.

Не перегружай крысу и не заставляй её делать то, из-за чего она может травмироваться.