6 октября не пропустите премьеру шоу «Король караоке. Битва королей»! 5 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

В новом сезоне караоке-шоу зрителей ждет потрясающее зрелище — битва королей!

Участники битвы королей уже завоевали титул короля караоке в прошлых сезонах шоу, а теперь сражаются за звание короля королей! Они исполняют песни из любимых мультфильмов, демонстрируют вокальные данные, перевоплощаются в сказочных персонажей, проявляют артистизм, словом, всеми силами пытаются победить.

В финале сезона состоится грандиозная битва королей караоке за звание самого главного короля. Победителя этого состязания ждёт слава и особенный подарок!

Смотрите премьеру шоу «Король караоке. Битва королей» на канале «Карусель» по субботам в 10:45 МСК с повторами по пятницам в 09:20 МСК, голосуйте за любимого короля на сайте!