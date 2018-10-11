Стеклофон своими руками 11 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Наполни дом музыкой! Мы расскажем, как сделать музыкальный инструмент из обычных вещей, которые найдутся у каждого в доме.

Тебе понадобится:

8 одинаковых стеклянных бутылок,

вода,

ложка,

пищевой краситель.

Одну бутылку заполни водой, а вторую оставь пустой. Задней стороной ложки стукни по бутылкам – ты услышишь низкий и высокий звуки. Заполни водой третью бутылку наполовину и расположи её между первых двух. Точно так же проверь её звук – он должен быть средним. В остальные бутылки налей разное количество воды. Можешь для красоты добавить в каждую пищевой краситель. Расположи все бутылки в порядке убывания воды. При необходимости корректируй её количество. Поочерёдно постучи ложкой по бутылкам – ты услышишь 8 звуков, от самого низкого до самого высокого. Это ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Подуй поочерёдно в горлышки. Звук изменился!

Твой музыкальный инструмент готов – теперь ты можешь устраивать домашние концерты! Но для начала потренируйся на простых детских песенках. Например, попробуй исполнить «Маленькой ёлочке холодно зимой» или «Жили у бабуси».

Как это работает?

Когда ты стучишь по стеклу, оно начинает вибрировать и мы слышим звонкий звук. Жидкость снижает степень этой вибрации, поэтому постукивание по полной бутылке даёт низкий звук. Чем меньше воды в бутылке – тем сильнее вибрирует стекло и тем выше звук. А когда ты дуешь в горлышко, то колеблется уже не стекло, а воздух. И чем больше воздуха в бутылке, тем звук получается ниже. Добавление воды уменьшает количество воздуха в бутылке – воздух колеблется меньше и звук становится выше.

Источник фото: mykidsadventures.com