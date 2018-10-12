Премьера! «Приключения Барби в доме мечты» 12 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

С 15 октября следите за приключениями Барби, её сестёр и друзей в доме мечты!

Новый яркий мультсериал о красивом доме, верных друзьях и весёлых приключениях, о которых мечтает каждая девочка.

Красавица Барби вместе с семьёй переезжает в роскошный новый дом. У неё есть любимые родители, три сестрички и множество друзей, с которыми так весело проводить время — устраивать вечеринки и пикники, ходить по магазинам и на показы мод. Её лучший друг Кен живет по соседству, и он помогает Барби всегда и во всём.

Смотрите на канале «Карусель» с 15 октября по будням в 17:55 МСК.