До завершения конкурса «Классно быть хорошим-2018» остался месяц! 12 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Итак, до конца приёма заявок на конкурс добрых дел «Классно быть хорошим!», который «Классный журнал» проводит вот уже пятый год подряд, остался месяц.

Напомним, что свои работы можно отправить на сайте конкурса https://классный.дети/dobro2018 до 13 ноября 2018 года.

Конкурс впервые был проведён в 2014 году в преддверии Всемирного дня доброты 13 ноября.

Суть конкурса проста. От участников в возрасте до 14 лет (включительно) «Классный журнал» принимает рассказы о совершенных ими добрых делах, оценивает присланные работы, объявляет победителей очередного ежегодного конкурса и дарит им подарки. Рассказ можно дополнить видео, фотографиями или рисунками. Работы нужно присылать через форму по адресу.

Кроме победителей в основной номинации, будут определены призёры в 3-х дополнительных номинациях - «Классное видео», «За волю к победе», «Классное оформление», в каждой номинации по 3 победителя. Все они получат брендированные наборы для рисования от генерального информационного партнёра конкурса телеканала «Карусель».

Полные правила конкурса читайте в Положении о конкурсе.