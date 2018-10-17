Конкурс: В поисках сокровищ!

Конкурс: В поисках сокровищ!

17 Октября, 2018

Телеканал «Карусель» и «Treasure X» объявляют квест «В поисках сокровищ»!

  • Нарисуй спрятанные сокровища;
  • Сфотографируй рисунок и пришли нам;
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу;
  • 10 победителей выиграют крутые призы от Treasure X: игровые наборы – «В поисках сокровищ!», а главный победитель получит суперприз

Найди своё сокровище вместе с «Карусель» и «Treasure X»!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 17 октября по 13 ноября 2018 года.

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