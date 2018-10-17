Конкурс: В поисках сокровищ!
17 Октября, 2018
Телеканал «Карусель» и «Treasure X» объявляют квест «В поисках сокровищ»!
- Нарисуй спрятанные сокровища;
- Сфотографируй рисунок и пришли нам;
- Зови всех друзей голосовать за твою работу;
- 10 победителей выиграют крутые призы от Treasure X: игровые наборы – «В поисках сокровищ!», а главный победитель получит суперприз!
Найди своё сокровище вместе с «Карусель» и «Treasure X»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 17 октября по 13 ноября 2018 года.