Земляничная фея. Удивительное заклинание

Земляничная фея. Удивительное заклинание

18 Октября, 2018

Отрывок из книги «Земляничная фея. Удивительное заклинание» Штефане Дале.

Усатая вечеринка!

Земляничка сидела на камне возле своего дома и грелась в лучах солнца. Она ждала подруг — древесную фею Майю и синичку Лили. Здесь они условились встретиться, чтобы потом вместе отправиться побродить по магазинам для волшебниц. Наконец прилетела фея Майя, но вид у неё был встревоженный.

— Лили не хочет никуда идти, — выпалила она, приземляясь рядом с подругой.

— Почему? – Земляничка удивлённо захлопала глазами.

— Не знаю, — вздохнула Майя. — Она даже не хочет об этом говорить — просто сидит в своём гнезде и плачет.

— Это очень странно, — расстроилась Земляничка. — Мы должны полететь к ней и во всём разобраться.

Феи отправились к раскидистому ясеню, что стоял неподалёку. Там, на самом верху дерева, располагалось жильё синички. Подлетев к гнезду, подруги увидели печальную картину: Лили сидела, прикрыв крылом клюв, и горько плакала.

— Что случилось? — взволнованно спросила Земляничка, усаживаясь рядом с птицей. Но синичка, ничего не ответив, только ещё пуще залилась слезами, прячась под крылом. Феи тревожно переглянулись. Земляничка осторожно отвела крыло птицы в сторону. Подруги так и ахнули: прямо на клюве у несчастной птицы были нарисованы огромные чёрные усы.

— Лили! — воскликнула Майя. — Кто это сделал с тобой?

— Я не знаю, — всхлипывала синичка. — Я проснулась

сегодня утром, и усы уже были.

— Наверное, кто-то прокрался к тебе в гнездо, пока ты спала, — предположила Земляничка. — Даже не могу себе представить, кто мог устроить такую дерзкую шутку! А ты не пробовала их смыть?

— Пробовала, — Лили снова принялась плакать. — Они не смываются! Совсем! Поэтому я не могу никуда с вами пойти. Представляю, как все будут смеяться, когда увидят меня!

Майя обняла синичку и ласково погладила по голове. Земляничка задумалась.

— Значит, от усов мы избавиться не можем, — рассуждала

фея себе под нос. Лили тихо всхлипывала. Вдруг Земляничка вскочила на ноги.

— Я придумала! — обрадовалась она. — Мы устроим вечеринку!

Подруги недоуменно взглянули на фею.

— Идёмте! — бодро сказала она. — У меня есть идея.

Майя одолжила синичке свой носовой платок, чтобы та могла повязать его на клюв. Вместе подруги отправились в магазин для волшебниц.

Там, как всегда, царила страшная суматоха: феи и эльфы сновали между рядами с товарами. Жучки бегали за посетителями, стараясь успеть обслужить всех покупателей. Земляничка решительным шагом отправилась к товарам для праздника. Она складывала в корзину для покупок всё, что могло пригодиться для её замысла: красочные гирлянды,

хлопушки, воздушные шары, карандаши и листы разноцветного картона. Синичка смущённо стояла в стороне, стараясь не привлекать к себе внимание. Но две ящерки, увидев птицу с носовым платком на клюве, принялись хихикать, указывая на неё пальцем.

Земляничка тем временем протиснулась к волшебной продавщице:

— Дайте, пожалуйста, большой лист бумаги и фломастер.

Она что-то с усердием стала вырисовывать. Наконец фея показала своё творение друзьям. Это был большой плакат, на котором красовалась надпись:

— Мы устроим Усатую вечеринку! — радостно провозгласила фея. — И там у всех будут усы, а не только у одной тебя, Лили!

Земляничка принялась раздавать посетителям воздушные шары.

— Вечеринка в Земляничном саду! Приходите! Вход только с усами!

Обитатели Солнечного леса с энтузиазмом разбирали приглашения.

— Усатая вечеринка? — удивился таракан, принимая от феи воздушный шарик. — Обязательно приду! Я люблю усы!

К вечеру подруги украсили сад гирляндами и шарами, Майя напекла шоколадных кексов, а Земляничка сварила вкуснейший ягодный компот. От желающих посетить Усатую вечеринку не было отбоя: гости плясали и веселились, и у каждого на лице красовались нарисованные усы. Только две понурые ящерки стояли на краю Земляничного сада, не решаясь присоединиться к празднику.

— Почему вы тут стоите? — спросила Земляничка ящериц. — Вам не нравятся усы?

— Не в этом дело, — вид у ящерок был очень подавленный. — Это мы во всём виноваты.

— Мы хотели подшутить над Лили, но перепутали мел с фломастером, — чуть не плача, сказала вторая ящерица. Синичка как раз сидела рядом на дереве и, услышав разговор, подлетела к ним.

— Ты простишь нас, Лили? — хором протянули ящерицы.

Птица строго смотрела на проказников. Затем она молча улетела и через некоторое время вернулась назад с чёрным фломастером. С очень серьёзным видом синичка нарисовала на изумлённых мордочках ящериц огромные усы.

— Вот так, — довольно хихикнула она. — Теперь мы с вами действительно квиты.

Все дружно рассмеялись.

— Ну, раз уж вы теперь тоже усатые, — сквозь смех сказала Земляничка, — добро пожаловать на Усатую вечеринку!

Отрывок из книги «Земляничная фея. Удивительное заклинание» Штефане Дале

Издательство «АСТ»

Материалы предоставлены редакций «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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