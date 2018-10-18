Земляничная фея. Удивительное заклинание 18 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Земляничная фея. Удивительное заклинание» Штефане Дале.

Усатая вечеринка!

Земляничка сидела на камне возле своего дома и грелась в лучах солнца. Она ждала подруг — древесную фею Майю и синичку Лили. Здесь они условились встретиться, чтобы потом вместе отправиться побродить по магазинам для волшебниц. Наконец прилетела фея Майя, но вид у неё был встревоженный.

— Лили не хочет никуда идти, — выпалила она, приземляясь рядом с подругой.

— Почему? – Земляничка удивлённо захлопала глазами.

— Не знаю, — вздохнула Майя. — Она даже не хочет об этом говорить — просто сидит в своём гнезде и плачет.

— Это очень странно, — расстроилась Земляничка. — Мы должны полететь к ней и во всём разобраться.

Феи отправились к раскидистому ясеню, что стоял неподалёку. Там, на самом верху дерева, располагалось жильё синички. Подлетев к гнезду, подруги увидели печальную картину: Лили сидела, прикрыв крылом клюв, и горько плакала.

— Что случилось? — взволнованно спросила Земляничка, усаживаясь рядом с птицей. Но синичка, ничего не ответив, только ещё пуще залилась слезами, прячась под крылом. Феи тревожно переглянулись. Земляничка осторожно отвела крыло птицы в сторону. Подруги так и ахнули: прямо на клюве у несчастной птицы были нарисованы огромные чёрные усы.

— Лили! — воскликнула Майя. — Кто это сделал с тобой?

— Я не знаю, — всхлипывала синичка. — Я проснулась

сегодня утром, и усы уже были.

— Наверное, кто-то прокрался к тебе в гнездо, пока ты спала, — предположила Земляничка. — Даже не могу себе представить, кто мог устроить такую дерзкую шутку! А ты не пробовала их смыть?

— Пробовала, — Лили снова принялась плакать. — Они не смываются! Совсем! Поэтому я не могу никуда с вами пойти. Представляю, как все будут смеяться, когда увидят меня!

Майя обняла синичку и ласково погладила по голове. Земляничка задумалась.

— Значит, от усов мы избавиться не можем, — рассуждала

фея себе под нос. Лили тихо всхлипывала. Вдруг Земляничка вскочила на ноги.

— Я придумала! — обрадовалась она. — Мы устроим вечеринку!

Подруги недоуменно взглянули на фею.

— Идёмте! — бодро сказала она. — У меня есть идея.

Майя одолжила синичке свой носовой платок, чтобы та могла повязать его на клюв. Вместе подруги отправились в магазин для волшебниц.

Там, как всегда, царила страшная суматоха: феи и эльфы сновали между рядами с товарами. Жучки бегали за посетителями, стараясь успеть обслужить всех покупателей. Земляничка решительным шагом отправилась к товарам для праздника. Она с кладывала в корзину для покупок всё, что могло пригодиться для её замысла: красочные гирлянды,

хлопушки, воздушные шары, карандаши и листы разноцветного картона. Синичка смущённо стояла в стороне, стараясь не привлекать к себе внимание. Но две ящерки, увидев птицу с носовым платком на клюве, принялись хихикать, указывая на неё пальцем.

Земляничка тем временем протиснулась к волшебной продавщице:

— Дайте, пожалуйста, большой лист бумаги и фломастер.

Она что-то с усердием стала вырисовывать. Наконец фея показала своё творение друзьям. Это был большой плакат, на котором красовалась надпись:

— Мы устроим Усатую вечеринку! — радостно провозгласила фея. — И там у всех будут усы, а не только у одной тебя, Лили!

Земляничка принялась раздавать посетителям воздушные шары.

— Вечеринка в Земляничном саду! Приходите! Вход только с усами!

Обитатели Солнечного леса с энтузиазмом разбирали приглашения.

— Усатая вечеринка? — удивился таракан, принимая от феи воздушный шарик. — Обязательно приду! Я люблю усы!

К вечеру подруги украсили сад гирляндами и шарами, Майя напекла шоколадных кексов, а Земляничка сварила вкуснейший ягодный компот. От желающих посетить Усатую вечеринку не было отбоя: гости плясали и веселились, и у каждого на лице красовались нарисованные усы. Только две понурые ящерки стояли на краю Земляничного сада, не решаясь присоединиться к празднику.

— Почему вы тут стоите? — спросила Земляничка ящериц. — Вам не нравятся усы?

— Не в этом дело, — вид у ящерок был очень подавленный. — Это мы во всём виноваты.

— Мы хотели подшутить над Лили, но перепутали мел с фломастером, — чуть не плача, сказала вторая ящерица. Синичка как раз сидела рядом на дереве и, услышав разговор, подлетела к ним.

— Ты простишь нас, Лили? — хором протянули ящерицы.

Птица строго смотрела на проказников. Затем она молча улетела и через некоторое время вернулась назад с чёрным фломастером. С очень серьёзным видом синичка нарисовала на изумлённых мордочках ящериц огромные усы.

— Вот так, — довольно хихикнула она. — Теперь мы с вами действительно квиты.

Все дружно рассмеялись.

— Ну, раз уж вы теперь тоже усатые, — сквозь смех сказала Земляничка, — добро пожаловать на Усатую вечеринку!

Отрывок из книги «Земляничная фея. Удивительное заклинание» Штефане Дале