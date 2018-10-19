Премьера мультсериала «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 19 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите в эфире «Карусели» 21 октября!

Хотите узнать, откуда появляются булочки на завтрак, почему подводная лодка всё время тонет, как из горы получаются вилки и ложки, и зачем синоптикам сачки?

Девочка Катя и её друг Эф путешествуют по пекарням, заводам, поездам, пароходам и изучают, как всё устроено и какие бывают профессии. Каждый раз они возвращаются обратно, полные впечатлений и новых знаний.

Смотрите в эфире телеканала «Карусель» 21 октября в 17:40 МСК.