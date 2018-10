Анна Филипчук, российская участница «Детского Евровидения — 2018», презентовала свою конкурсную песню 19 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

25 ноября 2018 года в столице Белоруссии, Минске, состоится финал 16-го конкурса песни «Детское Евровидение — 2018», на котором от России выступит 13-летняя Анна Филипчук.

Увидеть одно из самых популярных и престижных музыкальных состязаний в мире зрители смогут в прямом эфире телеканала «Карусель».

Свою первую сольную песню Анна исполнила уже в 5 лет, а спустя два года начала принимать участие в различных вокальных конкурсах, которые принесли юной артистке любовь слушателей и популярность: «Битва Талантов», «Детская новая волна», «COSTA DEL ARTE», «VinArt» и многие другие. Анна — ведущая телевизионных передач, таких как «Детская утренняя Почта», «Горячая десяточка» и студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого. Попробовать свои силы в детском Евровидении Анну вдохновила победа Полины Богусевич в 2017 году. В финале конкурса Анна выступит с композицией «Непобедимы», презентация песни и клипа на этой неделе состоялась в Москве.

По задумке режиссёра, героиня клипа идёт к своей мечте и успеху, параллельно встречая на своем пути ребят с разными судьбами и историями, вдохновляя их на маленькие победы. Лейтмотив песни и клипа — это объединение: когда мы вместе, мы непобедимы.

«Моя песня и клип о силе — силе любви, дружбы и силе духа. Я рада, что мне приходят письма из разных уголков нашей страны, в которых ребята пишут, что она их вдохновляет на победы. Для меня это очень ценно! If we stay together — we’re unbreakable — для меня это самые главные слова в песне. Каждый человек индивидуален, нужно доверять себе, смело идти вперёд по жизненному пути. Мы все уникальны и каждый достоин стать звездой своей жизни. Мечтайте, стремитесь, поддерживайте друг друга и всё получится!» — комментирует Анна.

Академия популярной музыки Игоря Крутого традиционно занимается подготовкой конкурсантов от России к финалу конкурса. Именно под руководством команды Академии в прошлом году Полина Богусевич произвела фурор на конкурсе, одержав победу с рекордным количеством баллов.

«Сейчас ведётся активная подготовка к финалу «Детского Евровидения — 2018», который состоится 25 ноября в Минске. Анна репетирует и готовит свой конкурсный номер. Над подготовкой трудится огромная команда. Как всегда, будем стараться удивлять!» — признались в Академии.

Финал конкурса «Детское Евровидение — 2018» покажет в прямом эфире Общероссийский обязательный телеканал для детей «Карусель» 25 ноября.