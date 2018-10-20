Где ты пропадал, Пауль?

Где ты пропадал, Пауль?

20 Октября, 2018

Отрывок из книги Бригитте Венингер о приключениях непоседливого кролика Пауля

Где ты пропадал, Пауль?

Каждое воскресное утро мама отправлялась за продуктами. Вот и сегодня, набрав полную сумку свежей травы и ягод, она вернулась домой из леса.

— Фух, ну и жаркий сегодня денёк выдался, — воскликнула мама, заходя на кухню. И ахнула от удивления: на полу лежали осколки разбитой посуды. Приглядевшись, она узнала в них свою любимую чашку.

— Дети, идите сюда немедленно! — крикнула мама. Она была очень расстроена.

Первым на кухню прискакал Манни — самый старший из крольчат.

— Что случилось, мама? Ты нас звала?

— Конечно, я вас звала! — строго ответила мама, собирая осколки. — Посмотри на этот беспорядок! Это ты разбил чашку?

— Нет! — выпалил Манни, округляя глаза.

— Ты же знаешь, я бы обязательно признался, если бы сделал это.

Следом прибежали Лина и Макс.

— Кто это сделал? — сердито спросила мама, указывая на разбитую посуду.

— Это не мы! — ответил Макс. — Мы всё утро играли во дворе.

Лина только кивнула в подтверждение слов брата.

— Тогда кто это сделал? — настаивала мама.

— Наверное, это Пауль, — предположил Манни. — Ты же знаешь, какой он непоседа.

Лина и Макс дружно закивали — им хотелось поскорее прекратить этот неприятный разговор и снять с себя все подозрения.

— Пап, посмотри, что Пауль натворил, — сказали они, когда папа вошёл на кухню.

— Ай-яй-яй, — протянул папа. — Любимая мамина чашка… Пора ему уже научиться быть более внимательным и осторожным. И тут в дверях показался Пауль, насвистывая себе под нос весёлую мелодию. Он беспечно протопал по кухне, улыбаясь от уха до уха. 

— Вы только послушайте, какую песенку я сейчас сочинил! — радостно сообщил крольчонок и снова принялся насвистывать.

— Нет уж, это ты меня послушай! — рассерженно прервала его мама, показывая на осколок разбитой посуды.

— Как можно быть таким неуклюжим!

— Но мама… — растерянно начал Пауль.

— Ты опять забрался на полку с посудой, хотя я сто раз тебе говорила этого не делать!

— Но я не…

— Не перебивай меня! Убирайся прочь с глаз моих, на этот раз я действительно потеряла терпение!

Опустив уши, Пауль печально поплёлся на улицу. Он вышел из норы, сел на траву и, закрыв лапками мордочку, закричал:

— Да не разбивал я никаких чашек! Ну почему меня никто не слушает?!

Слёзы негодования брызнули из глаз крольчонка. Обиженный кролик топнул лапой.

— Это несправедливо! Меня обвиняют в том, чего я не делал! И ещё мама меня прогнала… прогнала из дома! — голос его снова задрожал, но малыш взял себя в руки.

— Хорошо, я уйду! — гордо произнёс Пауль, со всей твёрдостью в голосе, на которую был способен маленький кролик. — Уйду в большой неизведанный мир! Они будут искать меня, извиняться… Пусть! Я не вернусь! Я стану большим и сильным! Пусть увидят, я им покажу…

Пауль тихонько пробрался в свою комнату через окно, чтобы никто его не заметил. С собой, во взрослую жизнь, он собрал всё только самое необходимое: любимого тряпичного крольчонка Никеля, маленький плед, книгу о приключениях, которую папа читал ему перед сном, и игрушечную деревянную лодку. Всё своё богатство он сложил в наволочку, завязал узелком, повесил на плечо и отправился прочь.

Уверенным шагом Пауль пересёк небольшую полянку, вышел на берег реки и остановился. Тропинка вела дальше вдоль берега.

Перед ним простирался большой неизведанный мир, и он казался кролику прекрасным. Никогда ещё Пауль не отходил так далеко от своей норы.

«Могу поспорить, мама с папой уже заметили пропажу и вовсю ищут меня, — подумал он. — Но они не найдут меня, нет!» Очень довольный собой, кролик решительно зашагал дальше по тропинке. Вечер уже давно опустился на лес, и в небе зажглись первые звёзды. Пауль отважно продолжал свой путь, как вдруг огромная тень беззвучно пронеслась над ним и исчезла в сумерках. Испуганный малыш мигом спрятался под огромный лист лопуха. Он вдруг вспомнил, почему кроликам не стоит покидать свои норки в тёмное время суток — ночью на охоту выходят совы.

Дрожа всем телом, Пауль огляделся вокруг. «Пожалуй, стоит заночевать в каком-нибудь укромном месте», — подумал он. Крольчонок организовал себе ночлег под небольшим кустом: он достал одеялко, прижал к себе любимую игрушку и свернулся клубком на траве.

Внезапно вдалеке послышались голоса.

— Пауль! Где ты? — разносилось вдоль реки. Похоже, это был Манни.

— Сынок! Отзовись! — голос мамы звучал тревожно.

Но Пауль лежал под кустом, крепко зажмурив глаза, — он всё ещё обижался на свою семью. Голоса тем временем приближались.

Вдруг Пауль почувствовал, что кто-то гладит его по голове.

— Дорогой, так вот где ты спрятался, — ласково произнесла мама с явным облегчением в голосе. Она взяла крольчонка на руки и крепко обняла.

— Сынок, неужели ты действительно хотел уйти от нас навсегда? Покинуть свою семью? — спросила она, глядя на лежащий рядом узелок из наволочки.

Пауль молча кивнул, и только слёзы потекли по пушистым щекам. Мама принялась целовать его снова и снова.

— Мой малыш… Знаешь, ведь оказалось, это Макс разбил чашку. После того как ты ушёл, он всё-таки признался. Ты простишь его за это? И меня…

— Конечно же, прощу! — ответил Пауль, обнимая маму. — Только пойдём скорее домой, я так устал.

— Конечно, мы немедленно отправимся в свою любимую нору, — ласково улыбнулась мама.

Пауль сложил все свои вещи обратно в узелок, мама посадила его к себе на спину и понесла в сторону дома, а Манни семенил за ними следом.

Всё кроличье семейство высыпало из норы на улицу и тревожно вглядывалось в темноту. Наконец из леса вышли Манни и мама с Паулем на руках.

— Мы нашли его! — радостно сказала мама.

Все бросились обнимать Пауля. Все, кроме Макса — он стоял в стороне, понурив голову. Ему было очень стыдно.

— Ты очень плохо поступил, Макс, — сказал ему Пауль, — но я прощу тебя, если ты пообещаешь никогда больше так не делать!

— Я обещаю! — воскликнул Макс и крепко обнял брата.

— Наш беглец совсем отощал, — заметил папа, с улыбкой глядя на Пауля.

— Пойдёмте лучше за стол, а то еда остынет.

Пауль так проголодался за время своего побега, что за ужином съел вдвое больше обычного. Он был счастлив снова оказаться дома в кругу семьи. С того дня в семье кроликов больше никто никого не обманывал. Вспоминая этот случай, крольчата сразу честно признавались в содеянном: всегда нужно нести ответственность за свои поступки. А Пауль больше никогда не уходил из дома.

Ведь теперь он точно знал, что лучше дома нет места на Земле.

Отрывок из книги «С Новым годом, Пауль! Четыре увлекательные истории в одной книге».

Издательство «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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