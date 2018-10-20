Где ты пропадал, Пауль?
Отрывок из книги Бригитте Венингер о приключениях непоседливого кролика Пауля
Где ты пропадал, Пауль?
Каждое воскресное утро мама отправлялась за продуктами. Вот и сегодня, набрав полную сумку свежей травы и ягод, она вернулась домой из леса.
— Фух, ну и жаркий сегодня денёк выдался, — воскликнула мама, заходя на кухню. И ахнула от удивления: на полу лежали осколки разбитой посуды. Приглядевшись, она узнала в них свою любимую чашку.
— Дети, идите сюда немедленно! — крикнула мама. Она была очень расстроена.
Первым на кухню прискакал Манни — самый старший из крольчат.
— Что случилось, мама? Ты нас звала?
— Конечно, я вас звала! — строго ответила мама, собирая осколки. — Посмотри на этот беспорядок! Это ты разбил чашку?
— Нет! — выпалил Манни, округляя глаза.
— Ты же знаешь, я бы обязательно признался, если бы сделал это.
Следом прибежали Лина и Макс.
— Кто это сделал? — сердито спросила мама, указывая на разбитую посуду.
— Это не мы! — ответил Макс. — Мы всё утро играли во дворе.
Лина только кивнула в подтверждение слов брата.
— Тогда кто это сделал? — настаивала мама.
— Наверное, это Пауль, — предположил Манни. — Ты же знаешь, какой он непоседа.
Лина и Макс дружно закивали — им хотелось поскорее прекратить этот неприятный разговор и снять с себя все подозрения.
— Пап, посмотри, что Пауль натворил, — сказали они, когда папа вошёл на кухню.
— Ай-яй-яй, — протянул папа. — Любимая мамина чашка… Пора ему уже научиться быть более внимательным и осторожным. И тут в дверях показался Пауль, насвистывая себе под нос весёлую мелодию. Он беспечно протопал по кухне, улыбаясь от уха до уха.
— Вы только послушайте, какую песенку я сейчас сочинил! — радостно сообщил крольчонок и снова принялся насвистывать.
— Нет уж, это ты меня послушай! — рассерженно прервала его мама, показывая на осколок разбитой посуды.
— Как можно быть таким неуклюжим!
— Но мама… — растерянно начал Пауль.
— Ты опять забрался на полку с посудой, хотя я сто раз тебе говорила этого не делать!
— Но я не…
— Не перебивай меня! Убирайся прочь с глаз моих, на этот раз я действительно потеряла терпение!
Опустив уши, Пауль печально поплёлся на улицу. Он вышел из норы, сел на траву и, закрыв лапками мордочку, закричал:
— Да не разбивал я никаких чашек! Ну почему меня никто не слушает?!
Слёзы негодования брызнули из глаз крольчонка. Обиженный кролик топнул лапой.
— Это несправедливо! Меня обвиняют в том, чего я не делал! И ещё мама меня прогнала… прогнала из дома! — голос его снова задрожал, но малыш взял себя в руки.
— Хорошо, я уйду! — гордо произнёс Пауль, со всей твёрдостью в голосе, на которую был способен маленький кролик. — Уйду в большой неизведанный мир! Они будут искать меня, извиняться… Пусть! Я не вернусь! Я стану большим и сильным! Пусть увидят, я им покажу…
Пауль тихонько пробрался в свою комнату через окно, чтобы никто его не заметил. С собой, во взрослую жизнь, он собрал всё только самое необходимое: любимого тряпичного крольчонка Никеля, маленький плед, книгу о приключениях, которую папа читал ему перед сном, и игрушечную деревянную лодку. Всё своё богатство он сложил в наволочку, завязал узелком, повесил на плечо и отправился прочь.
Уверенным шагом Пауль пересёк небольшую полянку, вышел на берег реки и остановился. Тропинка вела дальше вдоль берега.
Перед ним простирался большой неизведанный мир, и он казался кролику прекрасным. Никогда ещё Пауль не отходил так далеко от своей норы.
«Могу поспорить, мама с папой уже заметили пропажу и вовсю ищут меня, — подумал он. — Но они не найдут меня, нет!» Очень довольный собой, кролик решительно зашагал дальше по тропинке. Вечер уже давно опустился на лес, и в небе зажглись первые звёзды. Пауль отважно продолжал свой путь, как вдруг огромная тень беззвучно пронеслась над ним и исчезла в сумерках. Испуганный малыш мигом спрятался под огромный лист лопуха. Он вдруг вспомнил, почему кроликам не стоит покидать свои норки в тёмное время суток — ночью на охоту выходят совы.
Дрожа всем телом, Пауль огляделся вокруг. «Пожалуй, стоит заночевать в каком-нибудь укромном месте», — подумал он. Крольчонок организовал себе ночлег под небольшим кустом: он достал одеялко, прижал к себе любимую игрушку и свернулся клубком на траве.
Внезапно вдалеке послышались голоса.
— Пауль! Где ты? — разносилось вдоль реки. Похоже, это был Манни.
— Сынок! Отзовись! — голос мамы звучал тревожно.
Но Пауль лежал под кустом, крепко зажмурив глаза, — он всё ещё обижался на свою семью. Голоса тем временем приближались.
Вдруг Пауль почувствовал, что кто-то гладит его по голове.
— Дорогой, так вот где ты спрятался, — ласково произнесла мама с явным облегчением в голосе. Она взяла крольчонка на руки и крепко обняла.
— Сынок, неужели ты действительно хотел уйти от нас навсегда? Покинуть свою семью? — спросила она, глядя на лежащий рядом узелок из наволочки.
Пауль молча кивнул, и только слёзы потекли по пушистым щекам. Мама принялась целовать его снова и снова.
— Мой малыш… Знаешь, ведь оказалось, это Макс разбил чашку. После того как ты ушёл, он всё-таки признался. Ты простишь его за это? И меня…
— Конечно же, прощу! — ответил Пауль, обнимая маму. — Только пойдём скорее домой, я так устал.
— Конечно, мы немедленно отправимся в свою любимую нору, — ласково улыбнулась мама.
Пауль сложил все свои вещи обратно в узелок, мама посадила его к себе на спину и понесла в сторону дома, а Манни семенил за ними следом.
Всё кроличье семейство высыпало из норы на улицу и тревожно вглядывалось в темноту. Наконец из леса вышли Манни и мама с Паулем на руках.
— Мы нашли его! — радостно сказала мама.
Все бросились обнимать Пауля. Все, кроме Макса — он стоял в стороне, понурив голову. Ему было очень стыдно.
— Ты очень плохо поступил, Макс, — сказал ему Пауль, — но я прощу тебя, если ты пообещаешь никогда больше так не делать!
— Я обещаю! — воскликнул Макс и крепко обнял брата.
— Наш беглец совсем отощал, — заметил папа, с улыбкой глядя на Пауля.
— Пойдёмте лучше за стол, а то еда остынет.
Пауль так проголодался за время своего побега, что за ужином съел вдвое больше обычного. Он был счастлив снова оказаться дома в кругу семьи. С того дня в семье кроликов больше никто никого не обманывал. Вспоминая этот случай, крольчата сразу честно признавались в содеянном: всегда нужно нести ответственность за свои поступки. А Пауль больше никогда не уходил из дома.
Ведь теперь он точно знал, что лучше дома нет места на Земле.
Отрывок из книги «С Новым годом, Пауль! Четыре увлекательные истории в одной книге».