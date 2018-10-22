Я б в художники пошёл! 22 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Как начать рисовать, и что для этого нужно.

С чего начать?

Прежде всего определись с тремя главными вопросами. Это жанр, материал и техника.

1. Пейзаж, натюрморт, портрет, сцена сражения – какой жанр тебе интересно воплотить на холсте?

2. Масло, акрил, акварель, гуашь, темпера, карандаш – с каким материалом тебе удобнее работать?

3. В Интернете много описаний различных техник рисования, каждая из которых имеет свои особенности. Маслом на холсте или дереве, акрилом на картоне, акварелью на бумаге, аниме, монотипия, паспарту, граттаж, тондо и так далее. Изучи их и выбери подходящую.

Сюжет

Сюжет картины – сродни сюжету стихотворения: и там, и тут нужно рассказать/нарисовать что-то искреннее, передать своё видение мира, удивить. Поэтому готовых ответов на вопрос, как правильно выбирать тему и на что делать акценты в проработке сюжета, не существует. Однако есть три приёма, которые помогут тебе осуществить задуманное.

1. Сразу определи конечные точки будущей картины и потом уже не меняй их.

2. Если есть возможность, рисуй с натуры – так проще заметить и передать все нюансы, детали, оттенки.

3. Не бойся ошибаться и исправлять.

Основные этапы

Не начинай с мелких деталей – это главная ошибка начинающих. Например, ты хочешь нарисовать портрет девочки, сидящей за столом у окна. Сначала обозначь границы стола, окна, комнаты, нарисуй общие очертания девочки: овалом – тело, кругом – голову, линиями – руки. Затем сделай «подмалёвок», обозначь основные цветовые решения: окно, стол, платье и так далее. И только затем прорисуй детали, чтобы картина приобрела вид, который был задуман.

И напоследок

Современные технологии предлагают интересные виртуальные альтернативы мольберту и палитре. На сегодняшний день можно скачать программы, которые помогут нарисовать картину на планшете без кисти и красок.