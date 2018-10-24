Где же мистер Прыг-Скок? 24 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги Хэйли Скотт «Где же мистер Прыг-Скок?».

Стиви аккуратно развязала ленточку и дрожащими от волнения пальцами поспешно развернула подарок.

– Ах!

Внутри оказалась красивая чашка, которая была явно слишком большая, чтобы наливать в неё чай. Сверху крепилась плоская круглая крыша из крошечной бирюзовой черепицы, плотно прилегавшей к краю.

Что же там внутри? Затаив дыхание, Стиви вытащила чашку из коробки. Оказалось, это миниатюрный домик с восемью окошками, парадной и задней дверьми и весёлым узором из цветов и листьев на стенах. Там всё было точь-в-точь как в настоящем доме: трубы, водосток, дверная ручка и даже крошечный почтовый ящик! К чашке прилагалось блюдце, изображавшее прелестный садик с изящной мощёной дорожкой, ведущей к парадной двери. Над дверью висела малюсенькая табличка с надписью: «Семейство Прыг-Скок».

Бабушка сняла с домика крышу, откинула крошечную задвижку и открыла чашку, половинки которой распахивались, чтобы можно было посмотреть, какой домик внутри. А там оказалось вот что:

– Ух ты! – восторженно воскликнула Стиви. – Спасибо!

– Вот это тебе тоже пригодится, – сказала бабушка, вытаскивая из сумочки обувную коробку, на которой было крупными буквами написано: «МЕБЕЛЬ И Т. П.».

–Только лучше не распаковывай, пока не доберёшься до нового дома.

– Вот тебе и интересное занятие по приезде! – заметила мама.

И они с бабушкой с заговорщицким видом переглянулись, и Стиви догадалась, что с помощью этого подарка они надеялись примирить её с мыслью о переезде. Но сейчас это всё было не так уж важно: ей не терпелось скорее обустроить новый домик и поиграть с ним. Тут девочка спохватилась:

– А где же куклы?

Бабушка рассмеялась и, хитро взглянув на маму, сказала:

– Какие ещё куклы?

Порывшись в сумочке, она извлекла оттуда тканевый мешочек и протянула его Стиви. Внутри оказались четыре аккуратных свёртка из упаковочной бумаги с узором в звёздочку. Стиви вытащила один из них, гадая, что же внутри. Развернув первый свёрток, девочка обнаружила там серого игрушечного крольчонка. У игрушки были блестящие глазки-

бусины, длинные ушки, мягкий бархатный нос и подвижные лапки.

К её платьицу была прикреплена булавкой потрёпанная бирка с надписью: «Лапочка Прыг-Скок».

Стиви отцепила бирку и убрала её в карман вместе с булавкой. Затем она поставила игрушку на блюдечко-лужайку. Лапочка уверенно держалась на своих больших кроличьих лапках. Её глазки-бусинки весело посверкивали в лучах вышедшего из-за туч солнца.

– Это крольчонок-дочка, – пояснила бабушка.

Стиви принялась распаковывать остальные свёртки, и вскоре у неё в руках оказалось целое кроличье семейство в старомодных нарядах. Девочка сняла остальные бирки и выстроила кроликов в ряд на блюдечке.

Габриэль, Бо, Лапочка и Финик Прыг-Скок – папа, мама, дочка и сын.

У Стиви возникло странное чувство: то ли дело было в кроликах, то ли в том, как кружились пылинки в лучах солнца, но ей вдруг показалось, что всё вокруг пронизано волшебством.

– Ты точно не против подождать риелтора тут, чтобы отдать ключи? – спросила мама, нарушив волшебство и словно рывком вернув Стиви с небес на землю.

Бабушка кивнула. – Позвони мне перед сном, – ласково попросила она внучку.

– Позвоню, как только доедем! – пообещала Стиви и поспешно сунула всех четырёх кроликов в сумочку. Она крепко-крепко обняла бабушку, поцеловала её на прощание и вместе с мамой навсегда покинула квартиру 137.

Отрывок из книги «Где же мистер Прыг-Скок?»