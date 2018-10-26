Премьера! «Девочки из Эквестрии. Забытая дружба» 26 Октября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

27 октября смотрите новый мультфильм о приключениях подружек из Эквестрии!

Сансет Шиммер с ужасом узнает, что она была стёрта из воспоминаний своих друзей... Она объединяется с бывшим врагом и возвращается в Эквестрию, чтобы узнать больше о магии, которая стирает воспоминания.

Найдёт ли она ответ до того, как магия вступит в полную силу и заставит подружек забыть её НАВСЕГДА?

Смотрите мультфильм «Девочки из Эквестрии. Забытая дружба» на канале «Карусель» 27 октября в 13:00 МСК.