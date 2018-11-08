Интервью Анны Филипчук и Полины Богусевич перед конкурсом «Детское Евровидение — 2018»! 8 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Прямая трансляция интервью состоится 12 ноября в 12:00 МСК на официальной страничке нашего телеканала «ВКонтакте».

25 ноября Анна Филипчук представит Россию в финале конкурса «Детское Евровидение — 2018» в Минске с песней «Непобедимы». Попробовать свои силы в конкурсе Анну вдохновила победа Полины Богусевич в 2017 году. Мы пригласили участниц к нам в студию. Полина и Анна с радостью ответят на ваши вопросы. Вы можете задать свой вопрос здесь.

Прямую трансляцию интервью смотрите в понедельник, 12 ноября в 12:00 МСК на страничке нашего телеканала «ВКонтакте»!

