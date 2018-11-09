О братьях наших меньших: советы кинолога 9 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Для любителей четвероногих друзей мы приготовили советы, которые помогут решить любую проблему!

В доме появился щенок. Что нужно делать?

Сначала его необходимо научить правилам поведения: ходить в туалет в положенном месте, аккуратно играть (не кусаться), отдавать вещи по просьбе, вежливо приветствовать людей (не прыгать на них). После этого можно учить трюки. Главное – обучение должно быть приятным: чем больше ты радуешься, тем большему научится щенок.

Можно ли ругать собаку?

Нельзя! Так ты её ничему не научишь, а только обидишь и испортишь вашу дружбу. Если собака чего-то не делает, значит она просто пока этого не умеет и ей нужно объяснить. Намного проще научить собаку одной правильной вещи, чем отругать за сто неправильных.

Бывают ли злые собаки?

Собаки злятся – только если их разозлить. Они не любят, когда им пристально смотрят в глаза, бегут к ним с криками, размахивают руками, гладят по голове или обнимают. Если собака облизывается, зевает, отворачивается или пытается уйти – значит ей не нравится общение и нужно оставить её в покое. Если не сделать этого, она разозлится и грубо попросит вас уйти: оскалится или зарычит. Если и тут не выполнить её просьбу, она может укусить.

Как стать кинологом?

Нужно любить заниматься собаками (ухаживать, гулять и дрессировать) – это очень важно! Начни заниматься со своей собакой, потом возьми на воспитание собак друзей. После школы иди учиться в кинологический колледж или в университет, где есть специальность «Кинология». Но даже после университета нужно продолжать учёбу: читать книги о поведении собак на русском и английском языках, ходить на семинары и учиться у известных кинологов. Трудностей много, но счастья в такой работе – ещё больше!

Надеемся, после этих советов ты станешь лучше понимать своего четвероногого друга!