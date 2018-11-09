О братьях наших меньших: советы кинолога

О братьях наших меньших: советы кинолога

9 Ноября, 2018

Для любителей четвероногих друзей мы приготовили советы, которые помогут решить любую проблему!

В доме появился щенок. Что нужно делать?

Сначала его необходимо научить правилам поведения: ходить в туалет в положенном месте, аккуратно играть (не кусаться), отдавать вещи по просьбе, вежливо приветствовать людей (не прыгать на них). После этого можно учить трюки. Главное – обучение должно быть приятным: чем больше ты радуешься, тем большему научится щенок.

Можно ли ругать собаку?

Нельзя! Так ты её ничему не научишь, а только обидишь и испортишь вашу дружбу. Если собака чего-то не делает, значит она просто пока этого не умеет и ей нужно объяснить. Намного проще научить собаку одной правильной вещи, чем отругать за сто неправильных.

Бывают ли злые собаки?

Собаки злятся – только если их разозлить. Они не любят, когда им пристально смотрят в глаза, бегут к ним с криками, размахивают руками, гладят по голове или обнимают. Если собака облизывается, зевает, отворачивается или пытается уйти – значит ей не нравится общение и нужно оставить её в покое. Если не сделать этого, она разозлится и грубо попросит вас уйти: оскалится или зарычит. Если и тут не выполнить её просьбу, она может укусить.

Как стать кинологом?

Нужно любить заниматься собаками (ухаживать, гулять и дрессировать) – это очень важно! Начни заниматься со своей собакой, потом возьми на воспитание собак друзей. После школы иди учиться в кинологический колледж или в университет, где есть специальность «Кинология». Но даже после университета нужно продолжать учёбу: читать книги о поведении собак на русском и английском языках, ходить на семинары и учиться у известных кинологов. Трудностей много, но счастья в такой работе – ещё больше!

Надеемся, после этих советов ты станешь лучше понимать своего четвероногого друга!

Классный журнал

Материал из федерального детского печатного издания «Классный журнал». Анонс свежего номера доступен на странице. Оформить подписку.

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