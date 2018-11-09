Сказочная премьера — мультсериал «Царевны»! 9 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите премьерный показ 11 ноября!

Познакомьтесь с пятью симпатичными царевнами: Варя-краса; царевна-лягушка Василиса; царевна Несмеяна Даша; Алёнка Прекрасная и Соня, спящая царевна.

Каждая из юных особ обладает удивительной волшебной силой, но пока еще не умеет ею управлять. Чтобы научиться использовать магию, царевны прибывают на остров Дивногорье в школу волшебства, где им будет преподавать великий маг Кощей Бессмертный.

Мультсериал «Царевны» о приключениях, тайнах, волшебстве и, конечно, о дружбе, с помощью которой девочки вместе преодолеют все трудности и станут настоящими волшебницами!

Смотрите мульсериал «Царевны» на канале «Карусель» 11 ноября в 19:35 МСК.