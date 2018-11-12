Конкурс «Подарок маме» 12 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смастери для мамы открытку своими руками и прими участие в конкурсе!

25 ноября в России отмечают «День матери». И теперь ты можешь не только поздравить свою маму, но и выиграть приз от нашего канала!

Сделай открытку из бумаги или картона, укрась её тем, что есть под рукой: ленточками, бумажными цветами, пуговицами;

Сфотографируй открытку, напиши поздравление маме и пришли нам;

Зови друзей голосовать за твою работу!

10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель»!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 12 по 30 ноября 2018 года.

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