Конкурс «Подарок маме»
12 Ноября, 2018
Смастери для мамы открытку своими руками и прими участие в конкурсе!
25 ноября в России отмечают «День матери». И теперь ты можешь не только поздравить свою маму, но и выиграть приз от нашего канала!
- Сделай открытку из бумаги или картона, укрась её тем, что есть под рукой: ленточками, бумажными цветами, пуговицами;
- Сфотографируй открытку, напиши поздравление маме и пришли нам;
- Зови друзей голосовать за твою работу!
10 победителей выиграют классные призы от телеканала «Карусель»!
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 12 по 30 ноября 2018 года.