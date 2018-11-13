Кто в джунглях живёт?
Как-то у попугая Ара, что жил на Большой лиане в джунглях, родились маленькие попугайчики, несмышлёные и очень шумные. Ара как отец семейства счёл своим долгом поведать детям о врагах, которые живут с ними бок о бок.
Крокодил
— Дети, если вы видите маленькие кочки над водой, — начал рассказывать Ара, — не вздумайте на них садиться! Это ждёт в засаде крокодил, готовый за секунду выпрыгнуть из воды и сцапать вас своим длинным зубастым ртом. Крокодилы — коварные хищники, которые затаскивают в воду свою добычу и ждут, пока она задохнётся. Хотя даже таким монстрам приходится несладко, когда поблизости с их кладкой яиц оказывается варан. Этот ящер отвлекает внимание крокодила, а потом быстренько уносит яйца и съедает их далеко от реки.
АнакондаВ мутной воде живёт ещё одно жуткое создание — змея анаконда. В длину она как двухэтажный дом, 6 метров, и опасна именно из-за своих размеров: зубы у анаконды не ядовитые. Змея, как и крокодил, поджидает свою жертву в воде. А потом — раз! — и набрасывается на зеваку всем своим телом, сжимает в кольцо и ждёт, когда у бедняги из лёгких уйдёт весь воздух. После этого заглатывает жертву целиком и снова опускается на дно. Кстати, на людей анаконды почти никогда не нападают. Не то что на попугаев!
Тапир— Папа, это анаконда внизу ветками шевелит?! — от ужаса попугайчики чуть не упали с ветки.
— Нет, малышня. Это тапир, его можно не бояться. Тапиров называют «динозаврами джунглей», потому что они появились тут раньше нас всех и живут уже больше 20 миллионов лет. Питаются тапиры ягодами и фруктами, а ещё очень любят купаться! Но делают это по ночам, чтобы хищникам было сложно их обнаружить. Видите огромный нос? На самом деле это хобот, которым тапиры могут брать предметы. Нюх у них, конечно, отличный, а вот зрение — никудышное.
Пираньи
— А вы знаете, почему даже в спокойную воду, где нет ни крокодила, ни анаконды, попугаям лучше никогда не падать?
— Из-за пираний!
— Верно! Пираньи небольшие, но очень кровожадные рыбы. Плавают они огромными стаями, а кровь чуют за много метров. Если какая-то рыба вдруг заплывёт на территорию пираний, удрать она уже вряд ли сможет. Даже обезьяны и ягуары боятся пираний! Прежде чем переплыть реку, они привлекают внимание пираний плеском воды, а потом по берегу переходят в безопасное место и только тогда перебираются на другой берег. Да что там ягуары! Даже сами пираньи друг с другом ужиться не могут и часто устраивают драки.
Амазонский дельфин— Неужели на этих пираний совсем нет управы? Да и что это получается: ни одного друга у нас в реках и озёрах нет?!
— Почему же нет? Есть. Да ещё какой друг! Зовётся он речным дельфином. Конечно, он не один такой: видов речных дельфинов несколько. Я знаком с амазонским дельфином, другое его название — иния. Инии любят одиночество, поэтому чаще плавают отдельно от своих сородичей. Хотя иногда помогают друг другу в охоте. Да и не только друг другу: они могут охотиться вместе с дальними родственниками, белыми дельфинами, и даже с гигантскими выдрами. И вот ещё что: инии, как и мы, очень не любят пираний, поэтому разгоняют их своим могучим хвостом! Но и у них есть враги.
Не успел Ара закончить свой рассказ, как из густых зарослей показалась пятнистая кошачья морда и звучно рыкнула. Ягуар! Попугаи с криками разлетелись в разные стороны. Ягуар посмотрел несколько секунд вслед улепётывающему семейству и продолжил свой путь через джунгли. Конечно, попугаев он есть не собирался. Только припугнул, чтобы не мешали ему своей болтовнёй. Всё-таки не каждый день удаётся напасть на след тапира…
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