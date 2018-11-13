Кто в джунглях живёт? 13 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Как-то у попугая Ара, что жил на Большой лиане в джунглях, родились маленькие попугайчики, несмышлёные и очень шумные. Ара как отец семейства счёл своим долгом поведать детям о врагах, которые живут с ними бок о бок.

Крокодил

— Дети, если вы видите маленькие кочки над водой, — начал рассказывать Ара, — не вздумайте на них садиться! Это ждёт в засаде крокодил, готовый за секунду выпрыгнуть из воды и сцапать вас своим длинным зубастым ртом. Крокодилы — коварные хищники, которые затаскивают в воду свою добычу и ждут, пока она задохнётся. Хотя даже таким монстрам приходится несладко, когда поблизости с их кладкой яиц оказывается варан. Этот ящер отвлекает внимание крокодила, а потом быстренько уносит яйца и съедает их далеко от реки.

Анаконда

Тапир

Пираньи

— А вы знаете, почему даже в спокойную воду, где нет ни крокодила, ни анаконды, попугаям лучше никогда не падать?

— Из-за пираний!

— Верно! Пираньи небольшие, но очень кровожадные рыбы. Плавают они огромными стаями, а кровь чуют за много метров. Если какая-то рыба вдруг заплывёт на территорию пираний, удрать она уже вряд ли сможет. Даже обезьяны и ягуары боятся пираний! Прежде чем переплыть реку, они привлекают внимание пираний плеском воды, а потом по берегу переходят в безопасное место и только тогда перебираются на другой берег. Да что там ягуары! Даже сами пираньи друг с другом ужиться не могут и часто устраивают драки.

Амазонский дельфин



Не успел Ара закончить свой рассказ, как из густых зарослей показалась пятнистая кошачья морда и звучно рыкнула. Ягуар! Попугаи с криками разлетелись в разные стороны. Ягуар посмотрел несколько секунд вслед улепётывающему семейству и продолжил свой путь через джунгли. Конечно, попугаев он есть не собирался. Только припугнул, чтобы не мешали ему своей болтовнёй. Всё-таки не каждый день удаётся напасть на след тапира…

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