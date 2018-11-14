Животные-непоседы 14 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Животных-путешественников очень много, а некоторые перемещаются исключительно на транспорте! Читайте и удивляйтесь, какие они труженики.

— Как же долго добираться до этого твоего музея, — заныла Жукабра, едва зайдя в квартиру Пантукля. — На метро ехать, в автобусе, а потом ещё и пешком топать...

— Не жалуйся, — улыбнулся Пантукль. — Бери пример с животных: они преодолевают огромные расстояния, и автобусов у них никаких нет. А ты за весь день прошла не больше километра!

— С каких это таких животных? — нахмурилась Жукабра.

— Животных-путешественников очень много. Вот, например, полярные крачки. Они строят гнёзда и выводят птенцов на Северном полюсе, а зимовать улетают на Южный, в Антарктиду. Это, между прочим, другой край земли! За всю жизнь они пролетают расстояние, равное трём полётам на Луну и обратно.

Китам тоже на месте не сидится. Осенью они уплывают из полярных вод в тропики: там-то и появляются на свет китята. А весной киты всей семьёй возвращаются в холодные воды, где в это время много криля — мелких рачков, их любимой еды.

Ещё один путешественник — угорь. Угри живут в реке, а деток заводят только в море. Да не где-нибудь, а в таинственном Саргассовом море посреди Атлантики, у Бермудских островов.

— Это всё очень интересно, — согласилась Жукабра. — Но я знаю животных, которые путешествуют исключительно на транспорте. Например, летающие улитки!

— Летающие?.. — с недоверием переспросил Пантукль.

— Ну... обычные европейские улитки. Просто перемещаются они на лапах и перьях перелётных птиц. Некоторые из них долетели даже до острова Тристан-да-Кунья. А это за девять тысяч километров от их родины!

Или вот, как, по-твоему, игуаны расселились по островам Карибского моря? На плотах! Вернее, упавших в воду листьях, веточках и стволах деревьев. А самые ленивые животные, вроде мухи кохлиомии, предпочитают путешествовать с комфортом и перемещаются по всему свету, просто заползая в самолёты и корабли.

— Прямо как ты, — засмеялся Пантукль. — Кстати, не хочешь заползти в быстролёт и отправиться в небольшое путешествие по России?

— Ага! Только передохнём немного, — сказала Жукабра. — Километр за день пройти — это тебе не шутки!

Все фото: ShutterStock