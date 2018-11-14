Объявлены победители конкурса «В поисках сокровищ» 14 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали: Амир Омаров, Алиса Андреева, Надежда Хорошева, Дима Некрасов, Андрей Шабынин, Виктория Фирсова, Анна Антоняк, Никита Погорелов, Владислава Боголюбская и Милена Митяева.

А суперприз — МЕГАнабор Treasure X «В поисках сокровищ» — достаётся Диане Билялетдиновой!

Поздравляем победителей и благодарим всех, кто присылал нам свои рисунки!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.