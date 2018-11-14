Объявлены победители конкурса «В поисках сокровищ»
14 Ноября, 2018
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали: Амир Омаров, Алиса Андреева, Надежда Хорошева, Дима Некрасов, Андрей Шабынин, Виктория Фирсова, Анна Антоняк, Никита Погорелов, Владислава Боголюбская и Милена Митяева.
А суперприз — МЕГАнабор Treasure X «В поисках сокровищ» — достаётся Диане Билялетдиновой!
Поздравляем победителей и благодарим всех, кто присылал нам свои рисунки!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.