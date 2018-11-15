Грация и скорость: всё о лошадях

Грация и скорость: всё о лошадях

15 Ноября, 2018

Интересные факты из жизни лошадей.

Лошади — стадные животные, поэтому они должны жить рядом со своими сородичами.

По дыханию и пульсу можно следить за самочувствием своей лошади. Скорость её дыхания в спокойном состоянии очень низкая — около 4 вдохов в минуту, а средний пульс — 36-42 удара в минуту. Если эти параметры выше, то лошадь работает, переживает стресс или болеет.

Прекрасный нюх и отличная память помогают лошадям легко находить дорогу домой даже ночью! Кроме того, они чувствительны к прикосновениям. Хочешь подружиться с лошадью? Тогда почаще хвали её ласковыми поглаживаниями, и она станет больше тебе доверять.

Эти выносливые животные могут лечить людей ничуть не хуже кошек. Чтобы улучшить своё самочувствие, достаточно просто побыть с ними рядом. Лошади очень умные: они могут проанализировать действия человека и даже спасти наездника от беды. А ещё лошади очень дружелюбные. Например, они дружат с кошками, позволяют им тереться у ног и греться у себя на спине.

У лошадей очень большие глаза, именно поэтому они намного лучше различают далёкие предметы, чем люди. А ещё у лошадей большой угол обзора — они не видят только зону за самым хвостом. Поэтому никогда не подходи к лошади сзади, предварительно не окликнув её: от неожиданности она испугается и может ударить копытом.

Советы:
1. Перед верховой ездой дай лошади размяться после конюшни.
2. Если ты катаешься зимой, подожди, пока твой любимец привыкнет к низкой температуре.
3. Не выводи лошадь на улицу, если температура ниже –20 градусов.
4. Не чисти вспотевшую лошадь, лучше погуляй с ней, пока она не подсохнет.

Все фото: ShutterStock.

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