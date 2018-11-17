«Смешарики — Легенда о золотом драконе». Премьера 18 ноября
17 Ноября, 2018
Отважные Смешарики отправляются в самое сердце диких джунглей!
В новом мультфильме друзей ждут опасные приключения, свирепые туземцы, до зубов вооружённые гаджетами, расхитители гробниц и невероятные испытания. Задача проста — всего-навсего спасти мир!
Компанию Смешарикам составляют новые персонажи, заговорившие голосами Дмитрия Нагиева и Гарика Харламова.
Смотрите мультфильм «Смешарики — Легенда о золотом драконе» 18 ноября в 17:15 МСК.