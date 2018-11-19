Телеканал «Карусель» стал обладателем награды «Дети дали премию» 19 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Дети и жюри присудили нам победу в номинации «Самый-самый детский телеканал».

В Уфе, в рамках всероссийского медиафестиваля «Детям дали камеру», состоялось вручение новой награды — «Дети дали премию». Её учередили дети: сами придумали все номинации, разработали дизайн награды в виде короны и провели голосование.

Выборы победителей проходили в три этапа: сначала голосовали 5000 школьников в уфимских учебных заведениях, затем прошло голосование на сайте, и на последнем этапе подключилось профессиональное жюри, состоящие из молодых журналистов, работников телевидения и блогеров.

«Карусель» победила в номинации «Самый-самый детский телеканал», и мы от всей души благодарим всех, кто за нас голосовал!