Шерстяная куча

Шерстяная куча

20 Ноября, 2018

Отрывок из произведения «Книга Кролика про Кролика с рисунками и стихами Кролика. Фея-колтунья и волшебный портал».

Предисловие

Привет! Привет! Привет! Это я, твой лучший друг Кролик! Ну, тот самый, который живёт в Скверном лесу, коллекционирует носки и переписывается
с друзьями со всего света!

Тот самый Кролик, который не раз попадал в удивительные истории и ещё сто раз попадёт туда же. Представляешь, ты держишь в руках вовсе не книгу. По правде говоря — это мой тайный дневник! Дневник Кролика. Ну вот, я рад, что ты меня узнал. А если не узнал, то обязательно узнаешь. Обычно книги про меня пишет один мой знакомый — зануда лось по фамилии Можжевельник. Делает он это очень медленно, пишет как кура лапой, то есть как лось копытом! Вот умора! Вообще-то он пишет не совсем про меня — больше про двух сыщиков, которые вечно путаются у меня под лапами. Так что я решил взяться за дело сам. Стать сыщиком и написать про себя книгу. Тем более что подвернулся такой подходящий случай — я напал на след настоящего преступления! И похоже, это преступление совершил… Не буду забегать вперёд. Лучше ты всё узнаешь по порядку. Нет, мне не удержаться! Всё-таки скажу! Мне кажется, это преступление совершил тот, кто владеет магией! Так, ладно, молчу-молчу, то есть пишу-пишу, как на самом деле всё было! Запасайся чаем или какао, печеньем, тёплым одеялом или холодной подушкой и приготовься читать, слушать или просто сидеть в углу комнаты с этой книгой на голове! Ну, я начинаю…

ГЛАВА 1. Шерстяная куча

Сейчас ты узнаешь одну из самых занимательных и поучительных историй. Это история о том, как я почти стал магом, а мой друг бобёр Бобрович отыскал свою фею. Всё началось, как обычно, с маленькой ерунды, а закончилось такой большой ерундищей, что я до сих пор удивляюсь, как сумел сохранить рассудок! Скажу сразу, во всём виноват бобёр: это он за мной увязался, а не я за ним. Он, правда, говорит, что вся эта кутерьма произошла из-за меня. Дело было летом. Как-то раз я одолжил у бобра его двухколёсную тачку. Ну, как одолжил — просто взял покататься. Хотел проехать с ветерком к озеру. Настроение у меня было просто прекрасное. До того момента, как тачка, грохоча и подпрыгивая, с бешеной скоростью понеслась с вершины зелёного холма прямо к воде. Вот тут я перепугался! И разозлился на Бобровича. Почему он не повесил предупреждение, что нельзя ездить в тачке, у которой нет руля и тормоза? Тоже мне, друг. Тачка развила такую скорость, что все кусты и деревья слились в одно зелёное пятно. Я что есть мочи вцепился в борта, уши мои хлопали на ветру. Сквозь грохот я расслышал крик бобра Бобровича. Он бежал наперерез, широко расставив лапы и выпучив глаза так, словно пытался испугать тачку.

— Стой! Сто-о-ой!

Но тачку бобром не испугать. Её колесо наскочило на камень, меня подбросило вверх, но лап я не разжал. Тачка резко свернула в сторону, осыпав Бобровича землёй. И снова понеслась, теперь уже в лес. И тут меня ошеломила мысль. Я ведь мог врезаться в дерево и сломать его! Звери бы меня осудили, а Крысс из общества «Зелёная чистоплотность» заставил бы целую неделю ходить на его скучные лекции о том, как нужно беречь природу. Настало время решительных действий. Выждав момент и выбрав самую мягкую кочку, я прыгнул и приземлился точнёхонько в густой мох. Хотя, если честно, промазать было трудно, так как мох был везде. Тачка наехала на камень и с грохотом завалилась набок. Наступила тишина. Лишь поскрипывало крутящееся в воздухе колесо тачки. Потом и оно умолкло. И вдруг прямо надо мной кто-то громко всхлипнул. Я медленно поднял голову и увидел на пне большую кучу чёрной шерсти. Всхлипывания и вздохи раздавались прямо из неё! Представляете? Тут подбежал Бобрович, он упёрся лапой в ствол ближайшего дерева и попытался отдышаться.

— Фу-ух, ну ты даёшь, — пробормотал он, — гонщик.

Куча шерсти вздрогнула, и из неё выкатились две слезинки. Я замер от страха, чувствуя, как по спине забегали перепуганные мурашки. Да вы сами понимаете! Даже от маленького плачущего клубка шерсти можно в обморок упасть, а тут целая куча.

— Ах! Ох! — Куча чёрной шерсти всхлипнула совсем уж душераздирающе.

Бобёр забыл про свою одышку и уставился на непонятное чёрное нечто. А мне стало совестно. Как я могу пугаться, когда кто-то так горько завывает.

— Здравствуй, куча, — сказал я как можно беззаботнее. — Ты чего ревёшь? Ты же вся промокнешь!

— Это кто ещё куча!

К моему удивлению из шерсти показалась чёрная мордочка с большими заплаканными глазами.

— Ты куча, — объяснил я. Я подумал, что от горя она позабыла, кем является. И добавил: — Вполне себе шерстяная куча.

— Вовсе я не куча! — мордочка гневно нахмурилась. — Я — фея добра!

— Фея бобра? — к Бобровичу вернулся голос. Глаза его сверкнули. — Какое счастье! Я всегда мечтал встретить фею бобра.

— Разве могут феи быть кучами? — полюбопытствовал я.

— Не знаю, чем там могут быть другие феи, а я — овца.

Теперь из чёрной шерсти показались копыта. Одним овца поправила завитки на макушке, другим смахнула слёзы. Потом достала из-за спины остроконечную шляпу и надела её на голову. 

Я никогда не видел настоящих фей. И тут же поспешил сообщить об этом.

— А я никогда не видела хм… таких, как вы, — ответила она.

— Я — Кролик, а это — мой друг бобёр Бобрович.

— Да, я никогда не видела кроликов и бобров.

— Ну вот, теперь ты нас увидела, и мы можем стать друзьями! Хочешь, я напишу тебе письмо? Я радостно засмеялся. Но фея вдруг поморщилась.

— Нет, — пробормотала она. — Никакого письма мне писать не нужно. Потому что я не смогу его получить!

— Как так? — удивился бобёр, — почта у нас прекрасно работает. Хрюновая почта свиньи Хрюни.

— Я не смогу получить письмо, потому что я больше никогда не попаду домой. В свой волшебный мир. — Глаза феи снова наполнились слезами.

— Да ладно, — махнул лапой Бобрович. — У нас в лесу живут самые знаменитые сыщики звериного мира — Фу-Фу и Кис-Кис. Они в два счёта тебе помогут!

— Это те самоуверенные типы из Бюро? — переспросила овца. — Я была у них. Они мне не поверили.

— Как это не поверили? — изумился я. — Ты могла бы им показать какой-нибудь фокус…

— Мешок денег наколдовала бы, например, — мечтательно добавил бобёр.

— Ах, в этом-то и проблема. — Овца горестно взмахнула копытами, из которых вдруг полетели бледные искры. — Я бы наколдовала и десять мешков. Но в вашем мире магия не работает!

Мне вдруг пришла в голову хорошая мысль.

— А предсказательница Кука? Она как раз в таких делах специалист.

— Хорошенький совет, — фыркнула овца. — Эта отвратительная птица обозвала меня шарлатанкой. Да у вас все звери злые! Чего стоит рогатая лошадь! Я к ней в замок стучалась, а она заладила: сегодня выходной, приходите завтра…

— Да, директор музея лось Можжевельник строгий, — подтвердил бобёр.

— Никому я не нужна-а-а. Вся жизнь неудача. Звери жестокие, пень твёрдый, — овца наморщила нос, снова собираясь зарыдать.

Меня словно молнией ударило. Я подпрыгнул, хлопнул лапами над головой и закричал:

— Я знаю двух отважных зверей, которые тебе нужны!

Овцефея — так я назвал нашу новую знакомую — недоверчиво глянула из-под полей шляпы.

— Тебя спасем мы! — продолжил я. — Если, конечно, ты объяснишь, что надо делать.

Я запрыгал вокруг Бобровича.

— А что, я согласен, — ухмыльнулся бобёр, — я магию очень уважаю. Особенно если она связана с мешками и деньгами.

— Небеса мне послали вас! — горячо воскликнула овца, — но умеете ли вы хранить тайны?

Мы тут же ответили хором:

— Да!

— Нет!

Бобёр даже схватил фею за копыто, чтобы она не исчезла. Овца прищурилась, потом кивнула:

— Тогда слушайте…

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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