Отрывок из книги «Детективное агентство №2. Операция "Нарцисс"» 21 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Тириль и Оливер прочитали всю прессу об ограблении, а поскольку у ребят было собственное детективное агентство, они решили распутать дело сами.

Глава 1

— Кукарека-хвать-и-нету живёт вон там, — Оливер указал на два дома по другую сторону улицы. Дома стояли тесно друг к другу, между ними тянулась живая изгородь. Со старой яблони вспорхнули две вороны, и с ветвей посыпался снег. Искать дом Кукареки-хвать-и-нету Тириль и Оливера побудило любопытство. Тириль развернула перед собой газету с заголовком «Задержан Кукарека-хвать-и-нету», и её охватило волнение. На фотографии в газете были запечатлены эти два дома. Перед одним из них стояла полицейская машина, а из второго выходил человек в сопровождении двух полицейских.

Оливер достал из кармана шоколадку, откусил немного и стал жевать. Кукареку-хвать-и-нету задержали три дня назад. Кукарека не крал петуха. Он всего-навсего был одет в костюм жёлтого цвета с маской петуха на голове — с клювом и красным гребешком. Поэтому газеты и назвали ограбление «Скукарекал: хвать — и нету». Был похищен нарцисс. Похищение нарцисса нельзя считать серьёзным преступлением, но дело в том, что ≪Нарцисс≫ — это картина. Её автором был известный художник Кристиан Лассон, и стоила картина почти миллион крон. «Нарцисс» висел дома у известного предпринимателя Вальдемара Винге. Винге находился в отъезде. Он посещал одно из своих предприятий в Швейцарии, когда посреди ночи в его доме сработала сигнализация. Соседи видели убегающего через двор человека, одетого в жёлтый костюм петуха с гребешком на голове. Конечно, дома у Вальдемара Винге должна была сохраниться запись с камер видеонаблюдения, где запечатлено произошедшее. Все газеты только и писали о случившемся. Тириль и Оливер прочитали всю прессу об ограблении, а поскольку у ребят было собственное детективное агентство, они решили распутать дело сами. Но полиция тоже начала расследование — ещё раньше них.

Юные детективы перешли на противоположную сторону улицы и остановились у почтового ящика с надписью «Фред Гудесен», установленного возле дома Кукареки.

— Фред Гудесен, — Оливер прочитал имя и фамилию и откусил ещё от шоколадки. — Это имя не очень-то подходит опасному грабителю.

— По крайней мере, хорошо, что его задержали, — заметила Тириль.

— Но они не нашли «Нарцисс», — произнёс Оливер с надеждой в голосе. — Так что дело пока не расследовано.

Восьмёрчик раскапывал мокрый снег, вертясь под ногами у ребят. Пса Тириль звали Восьмёрчиком из-за пятна у него на спине, имевшего форму восьмёрки. Тириль наклонилась и почесала пса под шейкой.

— Тебе не кажется, что они сами всё выяснят? — спросила она Оливера.

Оливер не успел ей ответить. В это же самое время с грохотом распахнулась дверь дома по соседству с домом подозреваемого.

— Убирайтесь прочь! — рассерженно закричал человек и бросил в Тириль и Оливера пустую бутылку. Оливер пригнулся, и бутылка пролетела мимо.

— Суёте нос куда не следует, — прошипел сосед. — Нечего вам здесь делать! — Мужчина в штанах с зелёными подтяжками и грязной белой футболке весь покраснел. — Убирайтесь, — повторил он.

Тириль потянула Восьмёрчика за ошейник.

— Иди сюда, — сказала она. — Мы уходим.

Восьмёрчик не хотел уходить: он кое-что учуял. Пёс понюхал мокрый снег и стал что-то выкапывать носом. В воздухе просвистела ещё одна пустая бутылка.

— Скорее! — крикнул Оливер. — Он самый обыкновенный злыдень.

— Постой, — сказала Тириль и принялась вместе с Восьмёрчиком раскапывать снег.

— Что это?

Тириль достала из-под снега какой-то предмет.

— Ключ! — произнесла девочка.

Глава 2

Штаб-квартира Детективного агентства № 2 находилась на Пекарской улице, в подвале дома 2B, где жил Оливер. В доме 2А жила Тириль с Восьмёрчиком и другими членами семьи. Тириль с Оливером были соседями, так же как и Кукарека-хвать-и-нету с тем злыднем. Оливер больше не заходил к вспыльчивому соседу, который бросался в них бутылками.

— Не понимаю, чего он так взбесился? — произнёс Оливер и принялся наводить порядок на письменном столе.

— Можно не сомневаться, что и до нас было много любопытных, — заметила Тириль. — Журналистов и всяких других людей.

— Он совсем свихнулся, — вздохнул Оливер. — Кидался в нас вещами.

Мальчик отложил в сторону газетную вырезку и записи по делу, над которым они работали. Детективы собирали всё, что газеты писали о Кукареке-хвать-и-нету. В одной статье говорилось, что грабителя вычислили благодаря информации от анонима. Некто, не желавший называть своего имени, позвонил в полицию и рассказал, где живёт Кукарека-хвать-и-нету. Полицейские обнаружили костюм петуха в мусорном контейнере у дома грабителя. Но похищенная картина так и не нашлась — ни в доме, ни где-либо ещё.

В другой газетной вырезке было фото Вальдемара Винге. В заметке говорилось, что предприниматель прервал поездку и вернулся домой. На снимке он стоял, скрестив руки на груди, перед дверью, которую взломали грабители.

— Как думаешь, от чего он? — спросила Тириль, кладя на стол найденный ключ.

— Не от двери, — ответил Оливер. — Для этого он слишком мал. Похож на ключ от навесного замка. Тириль придвинула настольную лампу, чтобы

рассмотреть находку.

— На ключе указан номер, — заметила Тириль, — сорок два. И, похоже, здесь ещё какая-то надпись.

Оливер выдвинул один из ящиков стола, достал оттуда лупу и стал с её помощью изучать ключ под лампой.

— Ты права, — заключил мальчик. — Похоже, здесь написано «Сесснер».

— «Сесснер»?

Оливер отложил лупу.

— Знаешь, что я думаю? — сказал он.

Тириль покачала головой.

— Я думаю, его потерял Кукарека-хвать-и-нету. Фред Гудесен.

— С чего ты это взял?

— Ключ валялся у дома, где живёт Гудесен, — пояснил Оливер. — И ещё кое-что.

Тириль внимала каждому его слову.

— Ты считаешь, что ключ как-то связан с «Нарциссом», — произнесла она.

Оливер кивнул и поднял перед собой ключ.

— Я думаю, картина где-то заперта, — сказал он, сжав ключ большим и указательным пальцами. Тириль подъехала на стуле с колёсиками к своему письменному столу. Она включила компьютер и набрала в поисковой строке большими буквами «СЕССНЕР». Открылся длинный перечень ссылок, содержащих это слово, и она прошла по самой первой.

— «Сесснер» — это датская фирма, которая производит запирающиеся на ключ шкафчики для хранения вещей, — прочитала девочка. — Эти шкафчики устанавливаются на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и других местах, где путешествующим нужно на короткое время оставить багаж.

— Шкафчик для хранения вещей, — произнёс Оливер и покрутил в пальцах ключ. В Эльвестаде нет ни железнодорожного вокзала, ни аэропорта.

— У нас есть автовокзал, — напомнила Тириль. — Там есть такие шкафчики.

Ребята разом спрыгнули со стульев. Восьмёрчик почувствовал, что что-то затевается, и первым выбежал за дверь. Спустя пятнадцать минут все трое уже были на автовокзале. Люди приезжали и уезжали, с рюкзаками и чемоданами. Восьмёрчик поднял нос и принюхался, знакомясь с новыми запахами. Тириль и Оливер направились в камеру хранения. На нескольких этажах размещались шкафчики, где люди оставляли на хранение багаж, бросив в отверстие монетку и заперев дверцу на ключ. У каждого шкафчика был свой номер. Большинство шкафчиков были не заперты: в их дверцах торчали ключи. Но некоторые выглядели закрытыми, ключей в них не было.

— Смотри-ка! — прошептал Оливер и указал на один из запертых на ключ шкафчиков.

Тириль посмотрела и увидела на нём номер — «42».