«Карусель» рекомендует: станьте участниками онлайн-чтений «От мала до велика»! 23 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

10 декабря более 300 чтецов соберутся на площадках в шести городах России, чтобы прочитать около 70 российских народных и авторских сказок в прямом эфире на YouTube.

Сейчас по всей России проходит совместный проект онлайн-чтений Google при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и телеканала «Карусель». 10 декабря более 300 чтецов — среди них как обычные интернет-пользователи, так и звезды — соберутся на площадках в шести городах России, чтобы прочитать сказки в прямом эфире на YouTube.

До 30 ноября у вас есть возможность стать одним из чтецов! На сайте проекта skazki.withgoogle.com вы можете выбрать любой из предложенных отрывков, прочитать его в одиночку или вместе с детьми на камеру и загрузить небольшое видео через простую онлайн-форму. Затем режиссерская команда Google-чтений под руководством Наталии Анастасьевой выберет ярких, талантливых и просто самых-самых чтецов, которым будет предложено прийти на одну из площадок для чтений.

Если вы окажетесь среди победителей кастинга, организаторы свяжутся с вами и предложат время и отрывок для чтения на одной из площадок, которая ближе всего к вам. Площадки расположены не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке. Рядом с вами будут читать как другие победители кастинга, так и звезды из мира театра, кино, спорта и музыки.

Для оформления визуального ряда организаторы будут впервые использовать технологию 3D-рисования в виртуальной реальности, чтобы воссоздать удивительный волшебный мир и дать возможность участникам и зрителям по-новому взглянуть на старые сказки. Оформлением занимается знаменитый российский режиссёр-аниматор, художник и продюсер Михаил Алдашин, а также кинокритик и куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов.

А посмотреть на ваше выступление смогут все друзья и близкие из любой точки мира, ведь транслироваться чтения будут проходить на видеохостинге YouTube!

Более подробная информация о проекте и об участии в кастинге — на сайте проекта skazki.withgoogle.com.

Присоединяйтесь!

