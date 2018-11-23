Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Вредина в лесу»

Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Вредина в лесу»

23 Ноября, 2018

Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну... Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика.

Бамц! Медведица Мишель, а проще говоря Мишка, проснулась оттого, что кто-то наступил ей на нос. В берлоге побывал вор и утащил все её запасы на зиму. 

— Мой мёд! Моя рыба! Мои вкуснейшие личинки! — в отчаянии схватилась она.  — Украли! Медведица выбралась на улицу… Там торжественно и тихо шёл снег, но не было никаких следов преступника. И еды тоже не было. 

«Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну…  Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика».

Тем временем снег перестал падать. Мишка скатила снежный ком с холма и стала толкать его на соседний… Тяжёлая это была работа. Медведица присела передохнуть и…

— Вот и конец света! — изрёк откуда-то мрачный голос.

Медведица огляделась. Рядом никого не было.

— Вовсе нет, — осторожно возразила она. — Чудесный солнечный денёк.

— Чепуха! — донеслось явно снизу. — Солнце погасло.

— Ой, — смутилась Мишка и откатила снежный ком в сторону.

Под ним оказалась кроличья нора, из которой тут же появилась ушастая голова. С весьма недовольной гримасой на мордочке. Кролик возмущённо посмотрел на Медведицу. Затем перевёл взгляд на большущий снежок.

— Только болван закатывает снег НА холм… — глубокомысленно заметил Кролик.

— Почему? — озадачилась Мишка.

— Гравитация.

— Гравитация? — Медведица с трудом произнесла незнакомое слово.

— Именно! — веско подтвердил Кролик. — Таинственная сила, которая всё в мире притягивает друг к другу.

— А! — понимающе кивнула Медведица. — Как дружба?

— Нет! — нахмурился Кролик.

— Любовь? — спросила Медведица.

— Нет и нет! — отрезал Кролик.

— О… голод! — поняла Медведица, которую всё сильнее притягивала мысль о завтраке.

— Нет! Нет и нет! — разозлился Кролик и что есть мочи столкнул с холма большущий снежный шар, который слепила Мишка. Он катился вниз всё быстрее и быстрее, рос больше и больше, а затем выпрыгнул на озеро и заскользил по замёрзшей воде. Но лёд треснул, и гигантский снежок исчез… ПЛЮХ!

От изумления Мишка, как полагается девочке, так и застыла с открытым ртом.

— Видела? — победно заявил Кролик. — Гравитация ХОЧЕТ, чтобы снег катился С холма, и помогает в этом. Но совсем НЕ ХОЧЕТ, чтобы снег закатывался НА холм, и всячески этому мешает. И только глупец бросает вызов гравитации, — жёстко припечатал Кролик.

Наконец Медведица очнулась, захлопнула рот и, вздохнув, принялась лепить новый снежный шар.

— Откуда ты столько знаешь о гравитации? — робко спросила она.

— Гравитация чуть не прикончила моего дедулю, так что я — знаток, — похвастался Кролик. — А теперь, будь добра…

— Конечно, — улыбнулась Медведица.

Кролик кивнул.

— Отойди! — велел он. — И убери свою лавину.

— Что такое «лавина»? — с любопытством переспросила Медведица.

— Лавина, — Кролик указал на снежок в лапах у Медведицы, — это что-то вроде огромной снежной волны, которая мчится с горы быстрее поезда. Мой дедуля однажды попал под лавину. Пришлось ему отгрызть себе лапу, чтобы не умереть с голоду в ожидании подмоги.

— Правда? — поразилась Медведица. (Она не поняла, что Кролик пошутил.) — Наверное, его очень долго не вызволяли.

— Вообще-то, нет, — признался Кролик. — Минут десять. Возможно, он здорово проголодался. В нашей семье у всех ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ аппетит.

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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