Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Вредина в лесу» 23 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну... Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика.

Бамц! Медведица Мишель, а проще говоря Мишка, проснулась оттого, что кто-то наступил ей на нос. В берлоге побывал вор и утащил все её запасы на зиму.

— Мой мёд! Моя рыба! Мои вкуснейшие личинки! — в отчаянии схватилась она. — Украли! Медведица выбралась на улицу… Там торжественно и тихо шёл снег, но не было никаких следов преступника. И еды тоже не было.

«Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну… Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика».

Тем временем снег перестал падать. Мишка скатила снежный ком с холма и стала толкать его на соседний… Тяжёлая это была работа. Медведица присела передохнуть и…

— Вот и конец света! — изрёк откуда-то мрачный голос.

Медведица огляделась. Рядом никого не было.

— Вовсе нет, — осторожно возразила она. — Чудесный солнечный денёк.

— Чепуха! — донеслось явно снизу. — Солнце погасло.

— Ой, — смутилась Мишка и откатила снежный ком в сторону.

Под ним оказалась кроличья нора, из которой тут же появилась ушастая голова. С весьма недовольной гримасой на мордочке. Кролик возмущённо посмотрел на Медведицу. Затем перевёл взгляд на большущий снежок.

— Только болван закатывает снег НА холм… — глубокомысленно заметил Кролик.

— Почему? — озадачилась Мишка.

— Гравитация.

— Гравитация? — Медведица с трудом произнесла незнакомое слово.

— Именно! — веско подтвердил Кролик. — Таинственная сила, которая всё в мире притягивает друг к другу.

— А! — понимающе кивнула Медведица. — Как дружба?

— Нет! — нахмурился Кролик.

— Любовь? — спросила Медведица.

— Нет и нет! — отрезал Кролик.

— О… голод! — поняла Медведица, которую всё сильнее притягивала мысль о завтраке.

— Нет! Нет и нет! — разозлился Кролик и что есть мочи столкнул с холма большущий снежный шар, который слепила Мишка. Он катился вниз всё быстрее и быстрее, рос больше и больше, а затем выпрыгнул на озеро и заскользил по замёрзшей воде. Но лёд треснул, и гигантский снежок исчез… ПЛЮХ!

От изумления Мишка, как полагается девочке, так и застыла с открытым ртом.

— Видела? — победно заявил Кролик. — Гравитация ХОЧЕТ, чтобы снег катился С холма, и помогает в этом. Но совсем НЕ ХОЧЕТ, чтобы снег закатывался НА холм, и всячески этому мешает. И только глупец бросает вызов гравитации, — жёстко припечатал Кролик.

Наконец Медведица очнулась, захлопнула рот и, вздохнув, принялась лепить новый снежный шар.

— Откуда ты столько знаешь о гравитации? — робко спросила она.

— Гравитация чуть не прикончила моего дедулю, так что я — знаток, — похвастался Кролик. — А теперь, будь добра…

— Конечно, — улыбнулась Медведица.

Кролик кивнул.

— Отойди! — велел он. — И убери свою лавину.

— Что такое «лавина»? — с любопытством переспросила Медведица.

— Лавина, — Кролик указал на снежок в лапах у Медведицы, — это что-то вроде огромной снежной волны, которая мчится с горы быстрее поезда. Мой дедуля однажды попал под лавину. Пришлось ему отгрызть себе лапу, чтобы не умереть с голоду в ожидании подмоги.

— Правда? — поразилась Медведица. (Она не поняла, что Кролик пошутил.) — Наверное, его очень долго не вызволяли.

— Вообще-то, нет, — признался Кролик. — Минут десять. Возможно, он здорово проголодался. В нашей семье у всех ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ аппетит.