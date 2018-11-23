Отрывок из книги «Кролик и Мишка. Вредина в лесу»
Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну... Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика.
Бамц! Медведица Мишель, а проще говоря Мишка, проснулась оттого, что кто-то наступил ей на нос. В берлоге побывал вор и утащил все её запасы на зиму.
— Мой мёд! Моя рыба! Мои вкуснейшие личинки! — в отчаянии схватилась она. — Украли! Медведица выбралась на улицу… Там торжественно и тихо шёл снег, но не было никаких следов преступника. И еды тоже не было.
«Так вот как выглядит снег! — изумилась Мишка. — СНЕГОПАД?! Холодный и пушистый. Это совсем не похоже на весну… Кажется, я рановато проснулась. Что же. Отлично! Всегда хотела слепить снеговика».
Тем временем снег перестал падать. Мишка скатила снежный ком с холма и стала толкать его на соседний… Тяжёлая это была работа. Медведица присела передохнуть и…
— Вот и конец света! — изрёк откуда-то мрачный голос.
Медведица огляделась. Рядом никого не было.
— Вовсе нет, — осторожно возразила она. — Чудесный солнечный денёк.
— Чепуха! — донеслось явно снизу. — Солнце погасло.
— Ой, — смутилась Мишка и откатила снежный ком в сторону.
Под ним оказалась кроличья нора, из которой тут же появилась ушастая голова. С весьма недовольной гримасой на мордочке. Кролик возмущённо посмотрел на Медведицу. Затем перевёл взгляд на большущий снежок.
— Только болван закатывает снег НА холм… — глубокомысленно заметил Кролик.
— Почему? — озадачилась Мишка.
— Гравитация.
— Гравитация? — Медведица с трудом произнесла незнакомое слово.
— Именно! — веско подтвердил Кролик. — Таинственная сила, которая всё в мире притягивает друг к другу.
— А! — понимающе кивнула Медведица. — Как дружба?
— Нет! — нахмурился Кролик.
— Любовь? — спросила Медведица.
— Нет и нет! — отрезал Кролик.
— О… голод! — поняла Медведица, которую всё сильнее притягивала мысль о завтраке.
— Нет! Нет и нет! — разозлился Кролик и что есть мочи столкнул с холма большущий снежный шар, который слепила Мишка. Он катился вниз всё быстрее и быстрее, рос больше и больше, а затем выпрыгнул на озеро и заскользил по замёрзшей воде. Но лёд треснул, и гигантский снежок исчез… ПЛЮХ!
От изумления Мишка, как полагается девочке, так и застыла с открытым ртом.
— Видела? — победно заявил Кролик. — Гравитация ХОЧЕТ, чтобы снег катился С холма, и помогает в этом. Но совсем НЕ ХОЧЕТ, чтобы снег закатывался НА холм, и всячески этому мешает. И только глупец бросает вызов гравитации, — жёстко припечатал Кролик.
Наконец Медведица очнулась, захлопнула рот и, вздохнув, принялась лепить новый снежный шар.
— Откуда ты столько знаешь о гравитации? — робко спросила она.
— Гравитация чуть не прикончила моего дедулю, так что я — знаток, — похвастался Кролик. — А теперь, будь добра…
— Конечно, — улыбнулась Медведица.
Кролик кивнул.
— Отойди! — велел он. — И убери свою лавину.
— Что такое «лавина»? — с любопытством переспросила Медведица.
— Лавина, — Кролик указал на снежок в лапах у Медведицы, — это что-то вроде огромной снежной волны, которая мчится с горы быстрее поезда. Мой дедуля однажды попал под лавину. Пришлось ему отгрызть себе лапу, чтобы не умереть с голоду в ожидании подмоги.
— Правда? — поразилась Медведица. (Она не поняла, что Кролик пошутил.) — Наверное, его очень долго не вызволяли.
— Вообще-то, нет, — признался Кролик. — Минут десять. Возможно, он здорово проголодался. В нашей семье у всех ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ аппетит.