Снеш и Ежинка. Леденящая история! 28 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги Надежды Косолапкиной.

Далеко-далеко за полярным кругом, в Северном Неядовитом океане мёрзнут знаменитые Ледяные острова. Однажды на острове № 1 под названием Ежовый Ус (всего шесть островов!) произошла удивительная история. Тысячу лет назад рассказ о ней выцарапали на льдине и скрыли под толщей снега полярные ёжики. Кто они такие? Эти ежи – самые уникальные из всех самых уникальных. У них серебряные иголки, шубка с двойным утеплителем и щекастые мордашки. Если ёжик легонько коснётся тебя иголкой, останется блестящая неболючая царапина. Это след от суперсеребряного напыления, которым так гордятся ёжики! Все, кто читал эту правдоподобную историю, говорят, будто по телу начинают прыгать ледяные мурашки, по спине пролетает холодок и мёрзнут пятки. Но ты ведь не из трусишек? Тогда надевай тёплые носочки – и вперёд – в бури, снег и опасности!

Страшно чёрная ночь

Вор вошёл через окно,

через дверь – совсем не то!

Записано со слов не в меру упитанного,

но в меру остроумного вора.

За окном было так темно, что чёрные кошки натыкались на собственные хвосты.

«Бамс, бамс, бамс!» – жутко пробили часы.

Ежонок Хвастун вздрогнул и оторвал взгляд от книги – ему послышались шаги под окном. Он прислушался.

«Хр-хр-хр», – страшно хрустел снег.

«Подумаешь, кто-то ночью гуляет под окнами!» – успокоил сам себя ежонок. Он потянулся и сладко зевнул.

«Вот интересно, – размышлял Хвастун. – Неужели правда все самые ужасные происшествия случаются ночью?».

Только он об этом подумал, как окно с грохотом распахнулось. Ежонок неуклюже спрыгнул со стула и направился к ставням. Вдруг на него налетело что-то бесформенное, похожее на гигантскую белую картофелину! Это что-то повалило ежонка на пол, закрыло ему глаза, заткнуло рот марципановым батончиком и крепко связало. Хвастун слышал, как топали лапы: казалось, в комнату набилось два десятка зверей. Голосов звучало много, и все они были странные, нездешние.

– Мяу-мяу, – мяукнул кто-то грубым басом.

– Ты же лошадь! Что ты размяукался?

– А-а-а! И-хо-хо!

– Да не и-хо-хо, а и-го-го! Ты ж не старушка!

– А! Ко-ко-ко!

Послышались шушуканье и неодобрительное цыканье.

– Три дня репетировали – и вот, пожалуйста! С кем приходится работать! Заржать ты можешь нормально?!

– А, это я люблю: га-га-га, – раздался богатырский смех.

– Всё, ухожу! Я не могу работать в таких условиях! – Кто-то зашагал к окошку. – Да, кстати, не забудьте тут всё хорошенько прибрать! Ежонок лежал не шевелясь. Вдруг про него забудут?! Не тут-то было. Кто-то взвалил его на спину и понёс. Всюду слышались голоса домашних животных, хотя в городке никто не держал кошек и собак. Ежонок так испугался, что решил: надо срочно принять меры! И уснул. Он точно знал: стоит проснуться, как всё окажется обычным кошмаром, о котором можно хвастать целую неделю! Но он ошибался!

Ура, начало! или Ой! Началось!

Ай-ай-ай! Ой-ой-ой!

Побежали все домой!

Утром взошло ласковое солнышко. Ёжики шли по своим делам и приветливо здоровались друг с другом. Настроение у всего города было преотличное, как вдруг ни с того ни с сего завыла сирена: «Би-бу-би-бу!» Она верещала так пронзительно и жутко, что ёжики поспешили прикрыть ушки и кинулись бежать куда глаза глядят.

«Ой, простите!», «Ах, извините!», «Ох, это не я отдавил вам лапу!» – в суматохе ёжики сталкивались друг с другом и неуклюже падали.

«Кхр-кхр», – затрещало в громкоговорителе.

Ёжики замерли. Каждый мечтал услышать анонс весёлых мероприятий, но из рупора раздалось:

– Внимание! Внимание! Пропал ёж по имени Хвастун! Глаза коричневые, иголки с голубоватым отливом, нос чёрный. Особая примета: постоянно хвастается. Всем, кому что-то известно, – сообщить в Центральную башню.

Все ёжики-горожане одновременно ахнули и бросились по домам. И только ежонок Снеш сощурил глаза и повернулся к своей подруге Ежинке. Ежинка тоже сощурила глаза и повернулась к Снешу. Ежата бросились бежать к домику Хвастуна. Из переулка выскочил Пал Палыч – лучший друг Снеша и Ежинки.

– Вы слышали? Слышали? – От быстрого бега квадратные очки Пал Палыча свесились набок.

– Ещё бы! – Снеш сверкнул глазами.

– Это что-то новое, интересное, непонятное, – тараторила Ежинка, её розовая бандана сползла на макушку и смешно топорщилась.

– Вообще-то Хвастун всегда хотел смыться из городка. Он даже хвастался, что сшил специальные башмаки-снегоходы. Может, он просто сбежал? – Снеш нахмурился.

– А может, его украли? – Ежинка выпучила глаза, как будто увидела снежное чудовище.

– Что ты! – Пал Палыч тряхнул головой, и очки улетели в сугроб. – Из городка никто никогда не пропадал!

– Значит, здесь какая-то тайна! – Ежинка и Снеш одновременно прыгнули в сугроб, быстро откопали очки и надели их Пал Палычу на нос вверх тормашками. – Бежим скорей! А то всё самое интересное пропустим!

Ёжики припустили во весь опор. Серебряные иголки искрились на солнце, а страсти разгорались!

Отрывок из книги «Снеш и Ежинка. Леденящая история!». Редакция «Астрель-СПБ».