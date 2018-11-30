Премьера мультсериала «Подружки-супергерои» 30 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Они обычные девочки, которые делают необычные дела! Смотрите в эфире 1 декабря!

Эмма, Оливия, Стефани, Андреа и Миа — лучшие подружки, живущие в прекрасном городке Хартлейк Сити. Однажды девочки понимают, что городу требуется их помощь, и организуют свою суперкоманду.

У подруг есть важная героическая миссия — спасти город от воров, мошенников и других плохих парней. Когда они работает в дружной команде, для них нет ничего невозможного!

Смотрите премьеру мультсериала на канале «Карусель» 1 декабря в 9:25 МСК.