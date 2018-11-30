Объявлены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2018 года 30 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

29 ноября 2018 года в Москве, в центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2018.

В этом году общероссийский обязательный телеканал для детей «Карусель» совместно с оргкомитетом «Премии Рунета 2018» учредили специальную номинацию «Детский Рунет», где были представлены Интернет-проекты и контент, созданные для детей и их родителей.

Статуэтками Премии Рунета были отмечены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2018 года. По итогам голосования авторитетных экспертов Премии были выбраны победители в категориях:

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Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.