Сказочная премьера — мультфильм «Принцесса и дракон» 29 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Про принцессу Варвару, оказавшуюся в настоящей сказке. Не пропустите премьеру на телеканале «Карусель» 30 ноября!

Умница Варвара обожает читать и без книжки перед сном жить не может. Так однажды на ночь глядя Варвара отправляется в библиотеку своего замка, где ей в руки попадает настоящая магическая книга-портал!

Очень скоро принцесса оказывается в волшебной стране, где встречает удивительных животных и весёлых гномов, готовых помочь девочке в её путешествии. А ещё Варвара успевает подружиться с настоящим драконом и даже спасти волшебную страну от злого колдуна!

Смотрите премьеру мультфильма «Принцесса и дракон» 30 ноября в 15:50 МСК и 1 декабря в 13:00 МСК.