Телеканал «Карусель» и LEGO® NINJAGO® приглашают в древнейшую школу драконовождения!
29 Ноября, 2018
Мир Они и Драконов – один из Шестнадцати миров, параллельных Ниндзяго. Однажды Кай, Джей, Зейн, Коул и ребенок Ву оказываются в песчаном месте, где видят Драконов, и понимают, что они были перенесены в Первый Мир. Мастерам Кружицу потребуется ваша помощь!
Чтобы не бросить их в беде и встать на путь ниндзя, вам необходимо будет пройти древнейшую школу драконовождения.
Мастер Ву будет сопровождать вас на сложном и опасном пути к получению прав на дракона!
Заходите на страницу, проходите обучение, получите права! Найдите своего величественного дракона!
Окунитесь в мир приключений вместе с LEGO® NINJAGO®!