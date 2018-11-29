Телеканал «Карусель» и LEGO® NINJAGO® приглашают в древнейшую школу драконовождения! 29 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мир Они и Драконов – один из Шестнадцати миров, параллельных Ниндзяго. Однажды Кай, Джей, Зейн, Коул и ребенок Ву оказываются в песчаном месте, где видят Драконов, и понимают, что они были перенесены в Первый Мир. Мастерам Кружицу потребуется ваша помощь!

Чтобы не бросить их в беде и встать на путь ниндзя, вам необходимо будет пройти древнейшую школу драконовождения.

Мастер Ву будет сопровождать вас на сложном и опасном пути к получению прав на дракона!

Заходите на страницу, проходите обучение, получите права! Найдите своего величественного дракона!

Окунитесь в мир приключений вместе с LEGO® NINJAGO®!