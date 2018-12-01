«Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» — премьера 1 декабря
1 Декабря, 2018
В новом приключении паровозик Томас отправляется в путешествие по миру!
Томас мечтает стать первым паровозиком, совершившим путешествие по пяти континентам планеты. Он покидает Содор и отправляется в эпическое путешествие через пустыни, джунгли и опасные горы.
Отважный герой увидит великолепные достопримечательности, о которых раньше не знал, а еще познакомится с паровозиком по имени Ния. Вместе они преодолеют множество преград и получат ценный урок о дружбе.
Смотрите премьеру мультфильма на канале «Карусель» 1 декабря в 17:00 МСК.