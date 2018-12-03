Почему все снежинки разные 3 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Когда-то давным-давно снега не было, и Зима была похожа на позднюю Осень – темнота да мрак. Посмотрели однажды Времена Года и задумались: «Как сделать Зиму светлее?..»

Думали-думали и придумали покрыть землю белым одеялом из облаков, а чтобы облака не взлетали, их сделали плотными и рыхлыми. Покрыло землю одеяло, похожее на манную кашу с комками. Светлее стало на земле, уютнее. Под одеялом и растениям, и насекомым, и зверюшкам зимовать теплее, а дети научились лепить из снега горки да снеговиков.

Вот только Зиме это комковатое одеяло не нравилось, ведь оно скрывало весь лёд. Раньше в каждой реке, в каждом озере и в каждой лужице Зима видела своё отражение, а теперь везде лежала эта белая вата. И решила она убрать снег.

Узнали об этом люди и пришли к Зиме на поклон.



Но Зима была непреклонна – ей хотелось ледяной красоты и блеска. Тогда вышла вперёд одна мастерица по имени Метелица. На всю округу славились её вышивки и пуховые платки. Метелица поклонилась и сказала:

– Позволь мне сделать из этой ваты тонкие нити, а из них соткать лёгкие узоры.

Зима неохотно согласилась:

– Хорошо. Я даю тебе три дня. Сделай из этой уродливой ваты красивые пушинки, да такие, чтобы каждая была неповторимой и чтобы сверкали они не хуже льда! Сможешь – соглашусь оставить снег.

Весна, Лето и Осень тоже хотели, чтобы снег остался, ведь с ним природе легче пережить морозы. И они решили помочь Метелице. Весна дала чистоту и нежность первых цветов, Лето – солнечный луч для блеска, а Осень – лучших пауков-ткачей.

К назначенному сроку пришла Метелица к Зиме. Взмахнула она руками – и в воздухе закружились лёгкие резные снежинки, сверкающие каждым своим лучиком. Зима осмотрела работу... Каждая снежинка была особенной, и каждая была прекрасной!

– Ты выполнила моё условие, – сказала Зима, – поэтому и я сдержу слово: снег останется на земле. Но отныне и вовеки ни одна снежинка не должна повториться!

Метелица согласилась и осталась работать у Зимы. По сей день Зима зорко следит за тем, чтобы ни одна снежинка не повторялась. А люди знают: если закружила вьюга, то это Метелица принялась за свою работу.