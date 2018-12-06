Премьера! Мультфильм «Чудо-Юдо» 6 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения царевича Ивана и дракона Чудо-Юдо.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей, и было у него три сына: два лентяя, а третий — умный и смелый, по имени Иван.

И вот однажды обнаружилось на границе царства чудище драконьей породы — Чудо-Юдо. Царь послал сыновей его победить. Пока старшие сыновья прятались, Иван с драконом познакомился — не такой уж он и страшный оказался. А тем временем пришла весть — из соседнего царства пропала царевна Варвара. Отправился тогда Иван на её поиски. И Чудо-Юдо с собой взял — на всякий случай, вдруг пригодится…

Смотрите премьеру мультфильма в эфире телеканала «Карусель» 7 декабря в 15:40 МСК и 8 декабря в 17.00 МСК.