Новый год и чудеса 6 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Скоро, скоро Новый год! Дедушка Мороз хлопочет с утра до вечера. Нужно все подарки в мешок уложить, никого не забыть. Вот подарки, вот адреса. Это Снегурочка Дедушке помогает. Снегурочка – молодец!

Радостно кружатся снежинки в танце декабря. Пора, пора в путь-дорогу. Мчатся олени быстрее ветра. Вдруг смотрит Дед Мороз – ёлки-палки лес густой... – а мешок его пустой! Как так? Снова заглядывает – подарков нет. Зато есть в мешке дырка. Сани едут назад сами. Снегурочка подарки собирает, Дед Мороз заплатку на мешок ставит. И снова мчатся. Тысячелетние ели машут им густыми ветками:

– Возвращайтесь! Мы будем вас ждать!

А вот и город. Шагает по улицам Дедушка Мороз. Но что-то мешок его лёгок...

– Эй, подарки, где вы?

Только эхо отвечает из мешка. Нет в нём подарков. А дырка есть. И снова Снегурочка подарки собирает, а Дед Мороз заплатку ставит. И снова торопятся они к детям. Десяти шагов не прошли – новая дырка. И так много раз. У Деда заплатки кончились, у Снегурочки спина болит за подарками наклоняться. И помочь им некому, весь город спит. Что делать?

И тут Снегурочку осенила догадка!

– Дедушка, – говорит она, – а ведь дырка – это не просто дырка. Дырка – это тоже новогодний подарок! Поэтому она всё время в мешке.

– Ух ты! – удивляется Дед Мороз. – Значит, надо на дырку заплатку побольше. А то я всё маленькие ставил.

– Нет, дедушка. Надо эту дырку подарить тому, кто плохо себя вёл, – говорит Снегурочка.

– Таких, наверное, и нету, – оглядывается Дед Мороз.

– А мы поищем!

...Андрюшка Дубинкин не хотел учиться. Таня Балуева целый год говорила маме и папе: «Отстаньте!», «Какое ваше дело?», «Не хочу!», Петька Рогаткин обижал малышей и не давал прохода девчонкам. И никто, никто из них не помогал мамам по дому.

– Подарим нашу дырку кому-нибудь из них, – сказал Дед Мороз. – Решено.

Но тут неизвестно откуда вырос мальчик и сказал:

– Дедушка Мороз, подари дырку мне.

– Как твоя фамилия? – спрашивает Дед Мороз. – Дубинкин? Рогаткин? А Балуева – не сестра твоя?

– Меня зовут Дима Зонтиков.

– Ну-ка, Снегурочка, посмотри в моей Большой правдивой книге... Зонтиков Дима. Может, мы его пропустили? Может, он весь год вёл себя как грязный сапог в чистой постели?

– Нет, этот мальчик вёл себя прекрасно, – говорит Снегурочка, – учился хорошо, помогал родителям, защищал слабых.

– Слышал? – обернулся Дед Мороз к Диме. – Не могу подарить тебе дырку, надо было вести себя хуже. Кстати, зачем она тебе?

– Мне жалко этих ребят. Если ты подаришь им дырку, все над ними будут смеяться. И они уже никогда не исправятся.

– Какой добрый мальчик! – восхитился Дед Мороз. – Ладно, уговорил. Дырка твоя.

Без дырки у Деда Мороза со Снегурочкой всё отлично: подарки в мешке лежат, ждут своего часа, своей ёлки. Но тут новый сюрприз. Шалунишка-ветер захлопнул все форточки прямо у них перед носом. В дом не попадёшь, подарок под ёлочку не положишь. А Новый год уже вот он, слышна его лёгкая поступь. Скоро придёт и скажет:

– Что же вы встречаете меня без подарков? Так весь год без подарков и проведёте.

Никогда ещё у Деда Мороза со Снегурочкой не было такого провалиссимуса. Оставить всех детей без подарков! В самом страшном сне не приснится такое!

– Дедушка Мороз! Снегурочка! – вдруг услышали они голос Димы Зонтикова. – Чего вы пригорюнились?

– Не можем никуда войти, – сказала Снегурочка.

– Все форточки закрыты, – добавил Дед Мороз.

– Я вам помогу, – улыбнулся Дима.

– Бесполезно, – хором сказали Дед Мороз и Снегурочка.

– А вот смотрите.

Дима достал из кармана дырку и прислонил её к дому.

– Милости прошу!

И работа закипела. Дима прикладывал к стенам дырку, а Дед Мороз со Снегурочкой проскальзывали внутрь и клали подарки под ёлку. А когда пришёл Новый год, его встретили весело и радостно! Особенно всем понравились фокусы, которые Дима проделывал с дыркой. А Дубинкин, Балуева и Рогаткин смотрели на него и завидовали:

– Эх, если бы мы вели себя хорошо, нам бы тоже подарили дырку.

И они решили весь следующий год вести себя хорошо.

С Новым годом!