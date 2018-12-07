Варим мыло в подарок

Варим мыло в подарок

7 Декабря, 2018

Подари родным на Новый год необычный подарок, который точно пригодится дома — мыло ручной работы!

Тебе понадобится:

  • детское мыло или специальная мыльная основа (продаётся в магазинах для творчества),
  • формочки для песка или специально для мыла,
  • ароматизатор или эфирное масло (продаётся в аптеке),
  • краситель,
  • жирное масло (например, оливковое или из виноградных косточек).

  1. Нарежь кубиками мыльную основу или детское мыло. Положи кубики в пластиковый стаканчик.
  2. Растопи мыло в микроволновке. Внимательно следи, чтобы мыло не закипело и не появились пузырьки.
  3. Капни в стакан по желанию пару капель эфирного масла и красителя. Добавь примерно 1/3 чайной ложки жирного масла. Помешай шпажкой или палочкой.
  4. Залей мыло в формочку и поставь в холодильник или на балкон, чтобы оно застыло. Готово!

Классные советы!

Экспериментируй с цветами и слоями. Например, сначала налей в формочку прозрачное мыло, а сверху – мыло другого цвета.
Чтобы слои не перемешивались и при этом хорошо скреплялись, дай первому слою немного застыть, затем сделай небольшие надрезы на его поверхности и аккуратно налей второй слой.
Добавляй в мыло мёд, шоколад, овсяные хлопья или кокосовую стружку. Такое мыло станет отличным натуральным скрабом для тела!
Если в формочке есть углубления, залей их другим цветом, чтобы мыло смотрелось ещё интереснее.

Классный журнал

Материал из федерального детского печатного издания «Классный журнал». Анонс свежего номера доступен на странице. Оформить подписку.

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