Варим мыло в подарок
7 Декабря, 2018
Подари родным на Новый год необычный подарок, который точно пригодится дома — мыло ручной работы!
Тебе понадобится:
- детское мыло или специальная мыльная основа (продаётся в магазинах для творчества),
- формочки для песка или специально для мыла,
- ароматизатор или эфирное масло (продаётся в аптеке),
- краситель,
- жирное масло (например, оливковое или из виноградных косточек).
- Нарежь кубиками мыльную основу или детское мыло. Положи кубики в пластиковый стаканчик.
- Растопи мыло в микроволновке. Внимательно следи, чтобы мыло не закипело и не появились пузырьки.
- Капни в стакан по желанию пару капель эфирного масла и красителя. Добавь примерно 1/3 чайной ложки жирного масла. Помешай шпажкой или палочкой.
- Залей мыло в формочку и поставь в холодильник или на балкон, чтобы оно застыло. Готово!
Классные советы!
Экспериментируй с цветами и слоями. Например, сначала налей в формочку прозрачное мыло, а сверху – мыло другого цвета.
Чтобы слои не перемешивались и при этом хорошо скреплялись, дай первому слою немного застыть, затем сделай небольшие надрезы на его поверхности и аккуратно налей второй слой.
Добавляй в мыло мёд, шоколад, овсяные хлопья или кокосовую стружку. Такое мыло станет отличным натуральным скрабом для тела!
Если в формочке есть углубления, залей их другим цветом, чтобы мыло смотрелось ещё интереснее.