Премьера! «Лучший подарок на свете» 7 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите мультфильм о новогодних приключениях пони 8 декабря!

В городе Понивилль все готовятся к наступающему Дню горящего очага, чтобы отпраздновать его в большом семейном кругу.

Но у Принцессы Сумеречной Искорки совершенно нет времени, ведь она занята новой школой и подготовкой к приезду гостей — Шайнинг Армор, Каденс и Малышкой Флурри Харт. Она даже не успела сходить за подарками! К счастью, рядом есть друзья, готовые всегда прийти на помощь! Они предлагают сыграть в «Секретного дарителя», чтобы каждому достался самый желанный подарок. Но теперь вопрос в том, где же его найти?

Все пони хотят отыскать лучший подарок на свете, и, полные надежд, пускаются в удивительные приключения, чтобы этот день стал самым ярким для всех!

Смотрите премьеру мультфильма в эфире телеканала «Карусель» 8 декабря в 13.00 МСК.